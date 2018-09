Un texte de Simon-Pierre Poulin et Sébastien Tanguay



Le conseil d’administration de l’organisme a pourvu quatre des cinq postes vacants. Le siège attitré de la région du Sud restera toutefois vacant, faute de candidatures, explique-t-il. Les nouveaux membres entrent en poste dès maintenant.

Qui sont-ils?

Rachelle Bergeron, représentante du Nord-Ouest

Originaire de Saint-Isidore, Rachelle Bergeron est la directrice artistique du carnaval de Saint-Isidore ainsi que de la troupe de danse Plein Soleil. Elle a aussi été membre du conseil d’administration de l’ACFA régionale de Rivière-la-Paix. Elle travaille actuellement aux communications pour le Conseil scolaire du Nord-Ouest.

Cherif Diallo, représentant non associé à un territoire

Cherif Diallo travaille comme conseiller au Centre d'accueil et d'établissement depuis 2014. Il est l’ancien président de la Communauté guinéenne d’Edmonton. Il s’est d'ailleurs fait porte-parole de sa communauté à plusieurs occasions. Diplômé en droit, il dit être motivé à entrer au C. A. de l’ACFA pour continuer à « oeuvrer dans la promotion de la francophonie albertaine ».

Hassan Safouhi, représentant du Centre

Professeur à l'Université de l'Alberta depuis 2001, Hassan Sahouhi a occupé le poste de vice-doyen à la recherche et aux études supérieures à la Faculté Saint-Jean, de 2010 à 2016. À ce titre, il a supervisé le travail de chercheurs sur la littératie des francophones en milieu minoritaire. Titulaire d'un doctorat en mathématique, il siège actuellement au C. A. de l'Institut Guy-Lacombe de la famille.

Suzanne de Courville Nicol, représentante du Sud

Suzanne de Courville Nicol est la fondatrice du Bureau de la visibilité de Calgary et de la Société pour le patrimoine francophone de Calgary. Ces deux organismes ont pour principal objectif de rehausser l'histoire, le patrimoine et les réalisations francophones de Calgary. La retraitée du gouvernement fédéral est aussi l’initiatrice de Hello-Bonjour Alberta. Son engagement communautaire au sein de la francophonie albertaine lui a valu, en 2017, le Prix du bénévolat des étoiles de l'Alberta.



La nouvelle mouture du conseil d’administration de l’ACFA tiendra sa première rencontre, le 17 septembre prochain.

Marc Arnal se réjouit

Le président de l'ACFA, Marc Arnal, se réjouit de ces nouvelles nominations.

« Ces personnes ont une bonne connaissance de leur milieu, précise l'ancien doyen du Campus Saint-Jean. Il y en a évidemment que je connais de longue date, d'autres que je ne connais pas encore. J'ai vu leur résumé [sic] et je crois que ce seront de bons ajouts à notre équipe. »

Le conseil d'administration de l'organisme devait être renouvelé après le départ en trombe de cinq de ses membres. Ces derniers ont claqué la porte en dénonçant un climat d'intimidation et de harcèlement mis en place par la présidence.

Malgré ces récriminations, Marc Arnal entend maintenir le cap.

« Dès qu'ils ont claqué la porte, j'ai tourné la page. On a énormément de travail à faire, il me reste seulement 13 mois de mandat. »

Des chantiers sur l'inclusion des nouveaux arrivants et des francophiles au sein de la communauté et sur la promotion de la francophonie parmi la majorité anglophone occuperont le nouveau conseil d'administration.

Pour éviter qu'un autre schisme se produise au sein de l'organisme, Marc Arnal entend être plus clair quant à ce qu'il attend des administrateurs.

« J'aurais peut-être dû, dès le départ, être plus clair sur le fait qu'il y a des choses qui sont acceptables et d'autres qui ne le sont pas. C'est ce que je vais faire et je pense qu'on n'aura pas de problèmes. »