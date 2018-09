Une journée familiale à entrée libre s'ajoute à l’horaire, le samedi 6 octobre. En plus des parcours sensoriels pour les tout-petits et d’une zone ado, les festivaliers pourront entendre des contes interprétés par Nicolas Dupuis et Chantal Séresse, ainsi que des performances musicales du groupe folklorique franco-ontarien Ariko et de la formation afro-électro Afrikana Soul Sister.

Ce dernier avait fait danser les Sudburois à l’amphithéâtre Hartman et à la Townehouse lors du Festival Boréal, et performera aussi à la boite de nuit Zig’s, le vendredi 5 octobre.

Une soirée acadienne, mettant en vedette Julie Aubé des Hay Babies et Mononc Jason, est aussi prévue le samedi soir, à la Fédération ukrainienne nationale de Sudbury, sur la rue Frood.

« C’est une salle que l’on essaie pour la première fois », raconte Stéphane Gauthier, directeur général du Carrefour francophone. « C’est une belle salle d’à peu près 150 places qui est toute proprette et qui a un cachet vraiment particulier. On se croyait presque en ex-URSS. »

Selon M. Gauthier, le festival mise cette année sur l’inclusion des nouveaux arrivants.

« Dans le Sud de l’Ontario, ça fait longtemps qu’il y a des vagues importantes d’immigration francophone. Mais dans le Nord, ça l’a été beaucoup plus petit à petit, mais on le sent de plus en plus. »

« Je pense qu’il est temps qu’on ait une fête qui leur dit "bienvenue chez vous". C’est la meilleure façon de les intégrer, créer des contacts, faire du réseautage … pour qu’ils s'intègrent vraiment et qu’ils aient envie de contribuer pleinement à notre communauté. »

Des prestations de Damien Robitaille et Katherine Levack avaient été annoncées à la fin du mois de juin, lors du dévoilement de la programmation 2018-2019 de l’organisme culturel sudburois.