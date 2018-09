« Je veux explorer la possibilité d’être candidat pour le NPD dans la prochaine élection provinciale en Saskatchewan. C’est très difficile d’être président et candidat en même temps. Donc, j’ai décidé de laisser la présidence à quelqu’un d’autre », a-t-il expliqué.

Pour le moment, David McGrane, qui est aussi professeur de sciences politiques au Collège St. Thomas More, de l’Université de la Saskatchewan, ne vise aucune circonscription en particulier.

« J’aimerais être député à Saskatoon, où j’habite, pour le NPD. Évidemment, il faut que je gagne une nomination pour le parti, et après ça, que je gagne l’élection générale contre le candidat du Parti saskatchewanais », a-t-il expliqué.

Je n’ai pas assez de temps pour faire les deux. Donc, j’ai décidé pour maintenant de me concentrer sur ce que je veux faire : être député. David McGrane, président démissionnaire du NPD de la Saskatchewan

Le président du NPD de la Saskatchewan compte consulter les militants du parti avant de faire le choix d'une circonscription.

« Après le congrès, en octobre, je vais prendre une décision plus précise pour la circonscription qui m’intéresse le plus », a-t-il dit.

« Une voix forte pour la Fransaskoisie »

S’il est élu, celui qui se décrit comme Fransaskois estime qu’il sera en meilleure position pour faire valoir les questions qui touchent la communauté à l’Assemblée législative.

« Je suis capable de travailler dans la communauté fransaskoise, de créer des liens avec les Fransaskoises et les Fransaskois. Et je pense que, si je deviens député, je serai une voix forte pour la Fransaskoisie », a-t-il assuré.

David McGrane estime que l’un des enjeux francophones les plus importants est l’éducation en français. Ses enfants fréquentent l’École canadienne-française de Saskatoon, tout comme les enfants du chef du NPD, Ryan Meili.

« On va continuer de travailler avec les membres de la communauté fransaskoise, pour être sûr qu’au sein du NPD on les entende. On va continuer de penser à ce qui est important pour eux », a-t-il promis, ajoutant que Ryan Meili et lui avaient « tous les deux des intérêts proches avec la Fransaskoisie ».

David McGrane est devenu président du NPD de la Saskatchewan en octobre 2016. Il a annoncé qu’il quittait ses fonctions de président lors du Conseil provincial du NPD qui se tenait samedi. Il reste en poste jusqu’au congrès du parti, le 13 octobre, et continuera de siéger au comité exécutif du NPD pour une période d’un an, afin d’assurer la transition.