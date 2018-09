Un texte de Denis-Michel Thibeault

« On a eu de grands défis et de petites victoires », affirme Chris Kirouac, apiculteur propriétaire de Beeproject Apiaries, une entreprise qui s’occupe de quelques ruches urbaines à Winnipeg. Deux de ces ruches se trouvaient sur le toit de l'édifice de Radio-Canada et ont désormais été placées à l'abri du vent pour l'automne.

Selon lui, la récolte de miel se situe dans les moyennes annuelles, une situation qu’il crédite au mois de juillet.

« On a eu un hiver et un printemps très durs, mais nous avons eu beaucoup de chaleur en juillet et les abeilles ont vraiment amélioré l’état de la ruche à ce moment », explique-t-il.

Chris Kirouac explique que les abeilles commencent à s’activer seulement lorsque les températures atteignent autour de 15 degrés. Un printemps chaud est donc synonyme de pollinisation.

« Les abeilles réagissent beaucoup à la saison. Quand elles voient les pissenlits, elles s’activent, pondent des oeufs et la colonie peut grandir », explique l’apiculteur.

Il explique que quand les températures sont basses, les abeilles gardent le profil bas afin de préserver la reine et la ruche en santé.

Un mois d’août trop chaud et trop sec

Si les choses semblaient s’être améliorées durant le mois de juillet, la météo avait d’autres surprises en réserve pour les apiculteurs.

« Après juillet, on a eu beaucoup de chaleur et pas assez d’eau, ce qui fait en sorte que c’est devenu trop chaud et trop sec, affirme Chris Kirouac. C’était trop exagérer. »

« Les fleurs ont séché et arrêté de donner du nectar aux abeilles », ajoute-t-il.

Encore des questions sur la croissance des ruches

Pour l’instant, Chris Kirouac ne sait pas comment l’été aura permis d’augmenter la population des ruches. Le nombre d’abeilles au Manitoba avait grandement été affecté par l’hiver rigoureux.

Il se dit cependant encourager des précipitations des dernières semaines, puisque des fleurs de fin de saisons ont commencé à fleurir et fournissent aux abeilles du nectar de dernière minute pour qu’elles se fassent des réserves en prévision de l’hiver.

« L’automne, c’est vraiment important pour aider le printemps », explique Chris Kirouac. Il ajoute qu’à cette période-ci, le miel fabriqué par les abeilles servira uniquement à leur faire des réserves pour l’hiver.

Pour Chris Kirouac, une chose est certaine, peu importe comment s’est déroulé l’été « le miel va être super bon ».