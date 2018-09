Avec les informations de Jean-Marc Belzile

Il s'agit d'une action de visibilité de la part du mouvement Pour l'École Publique, qui est supporté par la Fédération des syndicats de l'enseignement.

L'objectif de cette organisation est de s'assurer que l'école publique soit un enjeu important tout au long de la campagne électorale.

Les enseignants souhaitent que les différents partis s'engagent à réinvestir de façon importante en éducation.

Ils souhaitent notamment des classes équilibrées, une charge de travail adaptée à la réalité des enseignants ainsi qu'une rémunération à la hauteur du travail accompli.

La présidente du Syndicat de l'enseignement de l'Ungava et de l'Abitibi-Témiscamingue (SEUAT), Hélène Lambert, croit que les engagements annoncés par les différents partis jusqu'à maintenant ne sont pas suffisants.

Au niveau de la composition des classes équilibrées, de l'autonomie professionnelle, de la lourdeur de la tâche, on n'en parle pas. On n'a pas l'impression que ce qu'ils nous amènent comme engagement présentement, la campagne électorale n'est pas terminée, mais pour le moment ce n'est pas suffisant c'est certain , affirme-t-elle.

Une pétition pour l'éducation publique circule aussi sur les réseaux sociaux, elle sera déposée au gouvernement du Québec au mois d'octobre.