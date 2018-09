Un texte de Bienvenu Senga

La semaine dernière, le chef de la CAQ François Legault et celui du PQ Jean-François Lisée ont respectivement laissé entrevoir une réduction du seuil d'immigration au Québec si leur parti est élu le 1er octobre.

Sur Twitter, le directeur général de l’AFO, Peter Hominuk, a mentionné que sa province accueillerait volontiers les immigrants francophones qui seraient refusés au Québec en raison de la diminution du seuil qui pourrait être imposée dans la province après les élections. L’organisme porte-parole des Franco-Ontariens plaide pour que l'Ontario puisse finalement atteindre sa cible annuelle de 5 % d’immigrants francophones.

Le coordonnateur du Réseau de soutien à l’immigration du Nord de l’Ontario, Christian Howald, abonde dans le même sens.