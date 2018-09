Radio-Canada a appris lundi matin que la décision du Théâtre populaire d'Acadie de ne pas renouveler le contrat de son directeur artistique, Maurice Arsenault, est liée aux conclusions du rapport d’enquête sur une plainte de harcèlement sexuel formulée par le comédien Frédéric Melanson.

Le TPA a répondu par courriel qu’il travaille en étroite collaboration avec l’Association des théâtres francophones du Canada à mettre en place, dès cet automne, une politique pour la création d’un milieu de travail sain, respectueux et exempt de toutes formes de discrimination, de harcèlement et de violence.

Cette politique touchera autant le processus de plaintes que le code de conduite, assure la présidente de l’Association des théâtres francophones du Canada, Geneviève Pineault.

On va fournir à toutes nos compagnies une sorte d’énoncé de principes qui stipule que la compagnie veut mettre en place un environnement qui est sain et respectueux. On va encourager les compagnies à joindre cet énoncé à tous leurs contrats artistiques. Geneviève Pineault, présidente de l'Association des théâtres francophones du Canada

Ce type d’énoncé est inspiré de l’initiative Not in our space de la Canadian Actor's Equity Association : une déclaration anti-harcèlement à laquelle toutes les parties prenantes d’une production théâtrale doivent adhérer lors du premier jour de répétition.

Un environnement de création sans harcèlement

L’Association des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick a voté en faveur de la mise en place d’une politique anti-harcèlement, lors de son assemblée législative annuelle.

Carmen Gibbs, directrice générale de l'Association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick, félicite la SNA pour son travail. Photo : Radio-Canada

Le mouvement #moiaussi a précipité la création d’outils qui auraient dû exister depuis longtemps, estime la directrice générale de l’association, Carmen Gibbs.

Je crois que c'est bon et je crois que tous les milieux, de tous les secteurs, devraient se doter de ça, parce que ce n'est pas propre au milieu culturel. Carmen Gibbs,

Le codirecteur de Satellite Théâtre, Marc-André Charron, affirme que sa compagnie révise présentement les politiques de ressources humaines afin d'assurer que les dossiers de harcèlement soient gérés de manière adéquate.

À Moncton, le théâtre l’Escaouette fait dorénavant signer une déclaration à tous les membres de leurs productions.

Des politiques bien accueillies par les comédiens

La comédienne Diane Lozier se souvient avoir été témoin d’abus de pouvoir au théâtre. Elle admet avoir dénoncé ce comportement immédiatement, et encourage les comédiens à agir de la sorte. Selon elle, une politique pourrait être nécessaire pour certaines personnes, afin de savoir comment agir.

Marc Lamontagne, comédien, explique que les blagues grivoises ont toujours fait partie du paysage théâtral et qu’une ligne doit être tracée par les associations afin qu’il n’y ait plus d’ambiguïté à ce sujet.

Gabriel Robichaud, comédien et auteur acadien Photo : Radio-Canada