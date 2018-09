Kevin Côté, candidat de Québec solidaire

Kévin Côté, candidat de Québec solidaire dans la circonscription de Saint-François. Photo : facebook.com/kevin.cote.qs.st.francois/

Votre âge? 31 ans.

Votre lieu de naissance? Sherbrooke.

Avant de vous présenter, quel était votre emploi? Enseignant de français au secondaire.

Avez-vous des enfants? Non.

Quelle est votre expérience politique? Membre de Québec solidaire depuis 2012.

Quelle est votre plus récente activité de bénévolat? La campagne électorale! Du nettoyage lors du Jour de la Terre.

Quel est votre meilleur coup de la dernière année? Enseigner dans mon école secondaire, La Frontalière, après trois ans d'enseignement à Natashquan avec les Innus.

De quoi êtes-vous le plus fier dans votre vie? Un stage humanitaire au Nicaragua avec le Cégep de Sherbrooke.

Quel politicien, qui n’est plus en fonction, est un modèle pour vous? René Lévesque (Ti-Poil).

Quel genre de véhicule conduisez-vous? Véhicule à essence.

Quelle est votre devise? Un lecteur vivra mille et une vies, alors qu'une personne ne lisant pas n'en vivra qu'une seule!

Au cours de la dernière année, avez-vous fait un don à un organisme de bienfaisance? Oui.

Quelle chanson écoutez-vous en boucle en ce moment? Libérez-nous des Libéraux de Loco Locass.

Quel est votre film préféré? C.R.A.Z.Y. de Jean-Marc Vallée.

Quelle est votre série télé préférée? District 31.

Le dernier spectacle que vous avez vu en salle? La pièce de théâtre J'aime Hydro.

Quel serait votre voyage de rêve? Un tour du monde en sac à dos avec ma conjointe et les enfants à venir!

Quel est votre premier emploi de jeunesse? Ramasser de la roche dans les champs d'agriculture.

Votre sport préféré? Kin-ball.

Quel est votre plaisir coupable? La pizza!

Geneviève Hébert, candidate de la Coalition avenir Québec

Geneviève Hébert, candidate de la Coalition avenir Québec dans la circonscription de Saint-François. Photo : facebook.com/GenevieveHebertCoalitionAvenirQuebec/

Votre âge? 45 ans.

Votre lieu de naissance? Sherbrooke.

Avant de vous présenter, quel était votre emploi? Directrice des ventes et chargée de projet en construction résidentielle.

Avez-vous des enfants? Oui.

Si oui, quel âge ont-ils? 21 ans et 23 ans.

Fréquentent-ils (ou ont-ils fréquenté) l’école privée ou publique? Les deux.

Quelle est votre expérience politique? Candidate à une élection municipale de Sherbrooke.

Quelle est votre plus récente activité de bénévolat? Campagne de l'œillet de la Société canadienne de la sclérose en plaques 2018.

Quel est votre meilleur coup de la dernière année? Être candidate dans Saint-François avec la CAQ.

De quoi êtes-vous le plus fier dans votre vie? Ma famille.

Quel politicien, qui n’est plus en fonction, est un modèle pour vous? Marie-Claire Kirkland-Casgrain, première femme députée de l'Assemblée législative du Québec.

Quel genre de véhicule conduisez-vous? Véhicule à essence.

Quelle est votre devise? Connaître, aimer, servir.

Au cours de la dernière année, avez-vous fait un don à un organisme de bienfaisance? Oui.

Quelle chanson écoutez-vous en boucle en ce moment? Aucune, j'écoute de la musique instrumentale.

Quel est votre film préféré? Les pages de notre amour.

Quelle est votre série télé préférée? District 31.

Le dernier spectacle que vous avez vu en salle? Québec Issime chante Starmania.

Quel serait votre voyage de rêve? Visiter l'Europe avec mon mari, mes enfants et leurs conjoint(e)s.

Quel est votre premier emploi de jeunesse? L'été de mes 15 ans et de mes 16 ans, j'étais « nanny » pour une famille anglophone dans le West Island à Montréal.

Votre sport préféré? La natation.

Quel est votre plaisir coupable? Le gâteau au fromage.

Solange Masson, candidate du Parti québécois

Solange Masson, candidate du Parti québécois dans la circonscription de Saint-François. Photo : facebook.com/SolangeMassonPQ/

Votre âge? 36 ans.

Votre lieu de naissance? Fleurimont.

Avant de vous présenter, quel était votre emploi? Étudiante à la maîtrise en politiques publiques.

Avez-vous des enfants? Oui.

Si oui, quel âge ont-ils? 7 ans, 8 ans et 13 ans.

Fréquentent-ils (ou ont-ils fréquenté) l’école privée ou publique? Ils vont à l'école publique.

Quelle est votre expérience politique? Conseillère municipale durant sept ans dans la municipalité de Compton, militante et membre de l'exécutif de Parti québécois dans Saint-François depuis trois ans, chargée de projet pour les Pépines dont le mandat était de former et de recruter des candidates en Estrie pour les élections municipales de 2017, directrice de campagne d'un candidat à la mairie de Coaticook en 2017, assistante à la direction de campagne au fédéral en 2015.

Quelle est votre plus récente activité de bénévolat? J'ai été mentore pour le projet Femmes aux sommets, chapeauté par l'organisme Actions Interculturelles.

Quel est votre meilleur coup de la dernière année? L'organisation d'un colloque de formation pour les candidates aux municipales. Un très grand défi pour moi car j'ai eu à tout organiser de A à Z .... et ce fut un succès !

De quoi êtes-vous le plus fier dans votre vie? Mon retour aux études à 30 ans, monoparentale avec trois jeunes enfants.

Quel politicien, qui n’est plus en fonction, est un modèle pour vous? Pauline Marois. Car elle est pour moi une femme qui a tracé le chemin pour les autres femmes en politique. Elle a été très critiquée, mais a toujours su garder la tête haute. Elle est, à mon avis, une grande femme de coeur qui a donné beaucoup de son temps pour faire avancer notre société, pour la cause des femmes et pour l'égalité des chances. Elle était là pour les bonnes raisons.

Quel genre de véhicule conduisez-vous? Véhicule électrique.

Quelle est votre devise? Soyez plus fort que vos excuses !

Au cours de la dernière année, avez-vous fait un don à un organisme de bienfaisance? Oui.

Quelle chanson écoutez-vous en boucle en ce moment? L'album de Marcus Quirion, un petit gars de chez nous !

Quel est votre film préféré? Le sapin a des boules! Sérieusement, je n'arrive que très rarement a écouter un film au complet sans m'endormir.

Quelle est votre série télé préférée? Le Trône de fer

Le dernier spectacle que vous avez vu en salle? Radiohead.

Quel serait votre voyage de rêve? Écosse-Angleterre-Irlande.

Quel est votre premier emploi de jeunesse? Caissière chez Uniprix (après avoir ramassé de la roche comme tous les jeunes élevés sur une ferme).

Votre sport préféré? La marche.

Quel est votre plaisir coupable? Un bon verre de vin après une grosse journée de travail!

Charles Poulin, candidat du Parti libéral du Québec

Charles Poulin, candidat du Parti libéral du Québec dans la circonscription de Saint-François. Photo : facebook.com/CharlesPoulinCoaticook/

Votre âge? 45 ans.

Votre lieu de naissance? Sherbrooke.

Avant de vous présenter, quel était votre emploi? Physiothérapeute et propriétaire de mon entreprise de soins.

Avez-vous des enfants? Oui.

Si oui, quel âge ont-ils? 11 ans, 16 ans et 18 ans.

Fréquentent-ils (ou ont-ils fréquenté) l’école privée ou publique? Ils vont à l'école publique.

Quelle est votre expérience politique? Conseiller municipal à Coaticook pendant deux mandats et candidat à la mairie de Coaticook en 2009.

Quelle est votre plus récente activité de bénévolat? Président du conseil d’établissement de l’école secondaire La Frontalière de Coaticook de 2014 à 2017, président de la section de Coaticook de la Société Saint-Jean-Baptiste du diocèse de Sherbrooke depuis 2005 et membre du conseil diocésain de 2007 à 2017.

Quel est votre meilleur coup de la dernière année? De m’être assuré de la pérennité de mon entreprise, ce qui, par le fait même, offre de la stabilité à ma famille.

De quoi êtes-vous le plus fier dans votre vie? Mes enfants qui s’impliquent dans la communauté.

Quel politicien, qui n’est plus en fonction, est un modèle pour vous? John Parisella. Il a toujours été soucieux d’être à l’écoute de tous lors de négociations. Il cultivait l’harmonie en politique.

Quel genre de véhicule conduisez-vous? Véhicule à essence.

Quelle est votre devise? Je n'en ai pas.

Au cours de la dernière année, avez-vous fait un don à un organisme de bienfaisance? Oui.

Quelle chanson écoutez-vous en boucle en ce moment? Maudit que le monde est beau des Colocs.

Quel est votre film préféré? Cast Away avec Tom Hanks.

Quelle est votre série télé préférée? Revolution.

Le dernier spectacle que vous avez vu en salle? La pièce de théâtre Le cercle au Pavillon des arts et de la culture de Coaticook.

Quel serait votre voyage de rêve? Mont Everest avec mon épouse.

Quel est votre premier emploi de jeunesse? Commis dans une épicerie.

Votre sport préféré? Le football.

Quel est votre plaisir coupable? Le fromage cheddar de la laiterie de Coaticook.