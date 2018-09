Le procureur de la Couronne, Éric de Champlain, s'est adressé aux jurés, leur expliquant qu'il entend démontrer que Jonathan Mahautière a tué Gabrielle Dufresne Élie parce qu'elle voulait mettre fin à leur relation.

Me de Champlain a terminé son discours aux jurés en leur disant que la preuve qui leur sera présentée devrait les amener à conclure que le jeune homme est coupable du meurtre non prémédité et non pas d'homicide involontaire.

Le débat va porter sur l'intention qu'avait Mahautière au moment des faits, puisqu'il a déjà admis qu'il avait tué Mme Dufresne Élie.

Jonathan Mahautière avait loué une chambre dans un motel où il a amené la victime le soir du 7 juin 2014.

Le couple a eu des relations intimes après avoir consommé des boissons alcoolisées, et le jeune homme a étranglé sa copine.

Mahautière a par la suite appelé le 911 d'une cabine téléphonique tout près du motel.

Les secours sont arrivés sur les lieux pour constater que la jeune femme était inanimée.

Son décès a été constaté peu après minuit, le 8 juin 2014, à l'hôpital.

Avec les informations de Marc Verreault