Les travailleuses et travailleurs de la SAQ de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec participeront à un rassemblement régional à Val-d'Or. Ils vont distribuer des tracts à la population.



La succursale de Val-d'Or demeure toutefois ouverte.



Ainsi, du piquetage aura lieu devant des succursales de la SAQ à La Sarre, Amos, Lebel-sur-Quévillon, Témiscaming, et Ville-Marie.



Les principaux points en litige concernent le travail de fin de semaine et le nombre insuffisant de postes à temps plein.



De son côté, l'entreprise affirme que les demandes salariales du comité de négociation dépassent le cadre octroyé par le Conseil du Trésor.