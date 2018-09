Un texte de Wildinette Paul

Aussitôt installées, aussitôt vandalisées, c’est le constat que font de nombreux candidats de la province. Leurs affiches électorales ont été découpées, sont passées sous un coup de crayon ou encore se sont volatilisées.

Cette attaque aux visages des candidats se produit peu importe l’appartenance politique.

Même si les candidats savent que leurs pancartes peuvent être vandalisées, ils ressentent une drôle de sensation quand ils constatent que leur visage a été arraché, particulièrement s'il s'agit de leur première campagne électorale.

Un ami m’a envoyé une photo d’une de mes pancartes avec mon visage découpé sur Facebook, mentionne Susan Holt, candidate libérale pour la circonscription de Fredericton Sud. Ce n’est pas un bon sentiment. J’étais un peu déçue.

Sur d’autres affiches, il lui manquait un oeil. Certaines affiches avaient carrément été arrachées. Sur une centaine d’affiches, elle en compte une dizaine vandalisées.

Après quelques reprises, maintenant je suis prête pour la prochaine qui sera vandalisée.

Du temps perdu

Pour plusieurs candidats, ce sont des équipes de bénévoles qui les aident à installer les affiches.

Amanda Wildeman, candidate pour le Parti vert dans la circonscription de Fredericton-York, a dû elle aussi remplacer une de ses affiches.

J’ai eu un appel de quelqu’un dans la région qui m’a dit : " Amanda il y a un gros trou dans ta tête. " Amanda Wildeman, candidate pour le parti vert dans la circonscription de Fredericton York

Quand on me l’a dit au téléphone, je me suis dit : "Okay, ça arrive. Ce sont les élections, on ne peut pas plaire à tout le monde. Quelqu’un ne veut pas une représentante du Parti vert." Mais ma tête n’était pas bien découpée. La personne a frappé mon visage avec un objet. C’est ce qui m’a fait un drôle d’effet , explique-t-elle.

Les pancartes coûtent de l’argent surtout dans les circonscriptions rurales, comme la mienne, c’est beaucoup de kilomètres à parcourir pour remplacer des pancartes. Ce sont des bénévoles qui les placent , ajoute Mme Wildeman.

Politologue à l’Université de Moncton, Gabriel Arsenault rappelle que le vandalisme des pancartes électorales est une forme d’incivilité politique. Ça peut être négatif. En voyant ces affiches vandalisées, on a un peu l’impression que la politique est une guerre tous contre tous, un peu sauvage , indique-t-il.

Par ailleurs, il peut y avoir du positif qui ressort de ce type de geste. L’incivilité politique permet une sorte d’inclusion. Une pancarte vandalisée attire l’attention. Ça fait en sorte que les gens peuvent être un peu plus attentifs. Ça suscite l’intérêt , conclut M. Arsenault.

Les idées au-delà des affiches

Les candidats peuvent porter plainte à la police lorsqu’une de leur pancarte est vandalisée.

Ils optent souvent pour un simple remplacement.

Susan Holt de son côté a décidé de conserver l’affiche découpée pour en faire un coup de marketing. On a pris celle sur laquelle il n’y a plus mon visage. On l’a mise dans notre bureau et lancé un message Facebook, prendre un selfie avec Susan Holt , mentionne-t-elle avec un grain d’humour.

Les pancartes, c’est une belle façon de se faire voir auprès des électeurs, de rappeler aux gens qu’on est candidat , affirme Paulin Blaise Ngweth. Certaines des pancartes du candidat du Parti progressiste-conservateur dans la circonscription de Baie-de-Shediac-Dieppe ont été renversées à quelques reprises. Si les gens veulent faire tomber mes pancartes, c’est leur choix. Ce n’est pas ce qui est important, ce sont les enjeux.

Le 14 septembre, les chefs des partis s’affronteront lors d’un débat en français, avec traduction simultanée, à la Télévision Rogers.

Les électeurs quant à eux seront appelés aux urnes le 24 septembre.