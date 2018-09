Avec ses vents de 195 km/heure, Florence était lundi matin à 2000 kilomètres à l’est-sud-est de Cape Fear, en Caroline du Nord.

L'énergie que Florence tire de l’eau chaude pourrait toutefois intensifier ses vents à 200 kilomètres/heure et plus d'ici mardi, selon le NHC, qui se prépare à la possibilité d'un désastre de grande ampleur.

Le NHC s’attend à ce que le centre de l’ouragan s’approche des côtes de la Caroline du Nord ou du Sud jeudi.

L’ouragan se déplace actuellement vers le nord-ouest à 20 kilomètres/heure et devrait passer mardi et mercredi entre les Bahamas et les Bermudes, avant de prendre la direction des côtes américaines.

Des premières évacuations ont d'ailleurs été ordonnées lundi en Caroline du Nord, pour les résidents de l'île de Hatteras, et à partir de mardi pour d'autres zones de la région côtière touristique des Outer Banks.

Les prévisions informatiques prévoient jusqu'à 60 centimètres de pluie en certains endroits, qui pourraient causer des inondations dévastatrices. Les météorologues mettent également en garde contre les vents destructeurs et des ondes de tempête potentiellement mortelles.

Les gouverneurs des Carolines et de la Virginie ont proclamé l’état d'urgence par mesure de précaution.

Le gouverneur de la Caroline du Sud, Henry McMaster, a demandé à ses concitoyens de tenir pour acquis qu'ils seront frappés de plein fouet par un ouragan puissant, et de se préparer en conséquence. Quant à la Virginie, elle a invité sa population à se préparer pour ce qui pourrait être l'ouragan le plus important à frapper « depuis des décennies ».

Deux autres ouragans suivent Florence au-dessus de l'Atlantique. Helene, dont les vents atteignaient 165 km/h lundi matin, doit encore se renforcer jusqu'à mardi soir, vers le nord-ouest, avant de perdre progressivement en vigueur.

Isaac, qualifié de « petit ouragan » par le NHC, dont les dernières prévisions lui prêtaient des vents maximums de 120 km/h, prend quant à lui la direction des Petites Antilles, une région qui se remet encore des dommages causés l'an dernier par le passage de l'ouragan Maria.