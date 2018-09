Le chef du Parti libéral, Brian Gallant, fait campagne sur le développement économique. Il promet, s’il remporte les élections, de travailler avec le secteur privé, le milieu universitaire et des organismes sans but lucratif afin de développer trois supergrappes économiques.

Nous investirons dans l’infrastructure, la recherche et le développement, dans les opportunités de croissance des entreprises, le développement de la main-d'œuvre, en développement marketing et dans l'innovation nécessaires pour créer ces supergrappes économiques , a souligné Brian Gallant.

Le but des supergrappes est de regrouper diverses entreprises, institutions d'enseignement et organisme sans but lucratif afin de générer des idées novatrices et créatrices d'emplois.

Le chef progressiste-conservateur, Blaine Higgs, a exprimé son opposition catégorique à toute taxe carbone au Nouveau-Brunswick, comme il l’a fait plusieurs fois depuis le début de la campagne. Il accuse les libéraux de Justin Trudeau et de Brian Gallant de vouloir en en imposer une qui ajouterait 1200 $ à chaque budget familial .

Blaine Higgs réaffirme que son gouvernement, s’il remporte les élections, se joindra à ceux de la Saskatchewan et de l’Ontario dans la poursuite lancée contre le gouvernement Trudeau au sujet de la taxe carbone. Un gouvernement progressiste-conservateur va mettre fin à la taxe sur le carbone , dit-il.

Le Nouveau-Brunswick n'a pas besoin d'une taxe carbone pour atteindre ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, selon Blaine Higgs. Photo : Radio-Canada/Nicolas Steinbach

Son gouvernement, ajoute M. Higgs, veillerait aussi à ce que la province continue d’atteindre ou de dépasser ses objectifs de l’Accord de Paris en matière d’émission de gaz à effet de serre.

Il entend aussi appuyer l’exploitation de sources d’énergie renouvelable.

Que font les autres chefs?

Jennifer McKenzie, chef du NPD, va dévoiler sa plateforme électorale à Saint-Jean, à 13 h. Elle fera ensuite campagne dans la circonscription de Saint-Jean-Havre.

Le chef du Parti vert, David Coon, fait campagne sur son plan en matière de changement climatique. Les verts veulent notamment imposer de nouvelles limites aux grands émetteurs de gaz à effet de serre.

Le chef de l’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, Kris Austin, a fait campagne dans la circonscription de Fredericton-Grand Lake en matinée. Il passe l’après-midi au bureau de campagne de son parti.