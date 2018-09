Un texte d'Angie Bonenfant

Ottawa, 22 mars 2017. La Place TD est remplie à craquer à l'occasion du 20e anniversaire du grand rassemblement S.O.S. Montfort.

Le maire Watson monte sur scène pour souligner ce moment historique, mais il est copieusement hué par plusieurs personnes dans la foule. Les francophones ne lui pardonnent pas ses rigides positions sur le statut bilingue de la ville d'Ottawa.

La déconnexion [entre Jim Watson et la communauté francophone] a vraiment été ressentie à ce moment-là , se remémore la directrice générale de l'ACFO d'Ottawa, Aja Besler, qui était présente à la soirée commémorative.

Parce que d'un côté, il y avait plusieurs personnes qui croyaient dans cette cause-là et, de l'autre, il y a avait le maire qui ne voulait pas en parler.

Début du graphique (passez à la fin) La foule a chahuté le maire Jim Watson en scandant « Ottawa, bilingue » lors du spectacle pour les 20 ans de S.O.S. Montfort. pic.twitter.com/JbhYF45wAp — ICI Ottawa Gatineau (@iciottgat) 23 mars 2017 Fin du graphique (passez au début)

Le statut bilingue de la ville d'Ottawa a été à l'origine de plusieurs tensions entre le maire et ses électeurs francophones, au cours des quatre dernières années. Cette tension a atteint un sommet à la veille des célébrations du 150e anniversaire de la Confédération. Plus les demandes pour la reconnaissance d'un tel statut se faisaient pressantes, plus Jim Watson se campait sur ses positions.

C'est un dossier que la communauté francophone tenait à coeur alors que pour le maire ce n'était pas un dossier qu'il appuyait. Dans les faits, il était fermement contre le statut bilingue, confirme Mme Besler. À cet égard-là, la communauté a réellement senti un froid.

En décembre 2017, grâce aux démarches de la députée d'Ottawa-Vanier, Nathalie Des Rosiers, Queen's Park reconnaît le caractère bilingue de la Ville d'Ottawa. Ce n'est pas une désignation officielle de bilinguisme, mais ce nouveau statut enchâsse les services en français. Jim Watson qui n'a pas contribué à la toute nouvelle reconnaissance a appuyé ce nouveau statut du bout des lèvres.

Le maire n'a pas encore dit qu'il était fier de ça. [La reconnaissance] ne fait pas partie de son bilan. Ce n'est pas quelque chose qui est important pour lui , constate Linda Cardinal, professeur titulaire à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa.

Jim Watson est un politicien aguerri, il sait ce qu'il fait, il ne veut pas brasser les choses sur le plan linguistique par peur de perdre des votes, poursuit-elle. Il sait comment ça fonctionne une machine électorale, il sait ce qui est gagnant et, pour lui, la francophonie, ce n'est pas nécessairement gagnant.

Jim Watson a-t-il été un bon maire pour les francophones? Il y a certainement du positif, analyse Aja Besler, mais « sa fermeture d'esprit par rapport à Ottawa bilingue » ternit son bilan.

Le maire d'Ottawa Jim Watson. Photo : Radio-Canada

Jim Watson : un maire prudent

En matière de francophonie, Jim Watson est loin d'avoir révolutionné les choses, estime Pierre Jury, éditorialiste en chef du quotidien Le Droit.

Il n'en sent pas le besoin parce que d'un côté les francophones n'ont pas réussi à suffisamment bien articuler leur point de vue à la mairie, remarque-t-il. Le maire ne voit pas l'importance d'articuler une vraie politique de bilinguisme à la ville d'Ottawa. Il persiste à dire année après année que le statu quo est une situation parfaitement acceptable.

Le maire a toujours dit qu'il offrait des bons services en français, qu'il n'y avait pas beaucoup de plaintes et qu'il était satisfait, renchérit Linda Cardinal. C'est un discours assez prudent, c'est un discours utilitaire et c'est un discours qui ne bouscule rien.

Selon elle, la Ville d'Ottawa a besoin d'une direction générale des services en français qui a du mordant. Malheureusement, les candidats à la mairie qui pourraient mener ce cheval de bataille ne sont pas nombreux.

Il y a Clive Doucet qui est là, qui est un candidat solide, mais c'est la seule alternative raisonnable qui est sur la table, constate Pierre Jury. À part ça, il n'y a pas d'alternatives solides qui s'offrent aux Franco-Ontariens et - je dirais même - à la population générale d'Ottawa.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Les 12 candidats à la mairie d'Ottawa Hamid Alakozai, Ahmed Bouragba, Bernard Couchman, Clive Doucet, Joey Drouin, Ryan Lythall, Craig MacAulay, Bruce McConville, Michael Pastien, Moises Schachtler, James T. Sheahan et Jim Watson.

Du fait que Jim Watson est bilingue, ça crée un incitatif pour l'appuyer. Et pour lui, le fait qu'il soit bilingue, c'est comme s'il tenait la population pour acquis, soutient Linda Cardinal. Un peu comme les anglophones québécois qui sont prisonniers des libéraux, nous avons le même enjeu, on est un peu prisonnier du candidat Watson.

Même si Jim Watson est bilingue, ça n'a pas d'incidence sur sa gouvernance. Linda Cardinal, École d'études politiques et titulaire de la Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques à l'Université d'Ottawa

Personnellement, je suis d'avis qu'il vaut mieux avoir un anglophone francophile qu'un maire qui s'exprime en français et qui ne prend pas de mesures solides pour l'appuyer, exprime Pierre Jury. Je ne veux pas dire que c'est le cas de Jim Watson, mais même s'il s'exprime bien en français, il est possible d'être un plus ardent défenseur des droits des francophones.

On peut faire mieux que Jim Watson. Pierre Jury, éditorialiste en chef, Le Droit

Clive Doucet est un anglophone qui se débrouille relativement bien en français. À ce chapitre, il représente un changement intéressant. Cependant, le diable est dans les détails. Quel projet propose-t-il aux francophones? se questionne Mme Cardinal.