Le Cirque du Soleil a confirmé sa venue – sa première en Arabie saoudite – dans un courriel envoyé à l’agence de presse Bloomberg. Les artistes donneront un spectacle spécial d’une heure le jour de la fête nationale de l’Arabie saoudite.

Pour l’occasion, le Cirque du Soleil déploie les grands moyens. Plus de 80 artistes (femmes et hommes) sur une scène de 90 mètres sont au programme de ce spectacle qui compte 250 costumes. Conçus spécialement pour l’événement, ceux-ci respecteront les traditions locales (les femmes ne doivent pas montrer la peau de leur corps) afin d’être en accord « à la fois avec ce qu’attendent les Saoudiens et nos propres standards artistiques », indique l’entreprise canadienne.

La venue de la troupe avait été annoncée en avril, alors que le prince héritier Mohammed ben Salmane était en visite officielle aux États-Unis, rappelle Bloomberg.

Public mixte

Le spectacle sera présenté au stade international du Roi-Fahd devant un public mixte. Il sera également télévisé, a précisé le Cirque du Soleil.

La visite des artistes circassiens montréalais se déroule quelques mois après celle du Cirque Éloize, qui avait marqué l’histoire. Pour la première fois, des femmes acrobates s’étaient produites sur scène en Arabie saoudite.