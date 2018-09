Un texte de Denis Leduc

Pour cette élection, les quatre principaux partis politiques présentent 15 femmes sur les 36 candidats en lice.

Il s'agit d'une augmentation de 50 % des candidatures féminines si l'on compare au scrutin de 2012, alors que 10 femmes se présentaient.

Nombre et pourcentage de femmes candidates sur les 36 candidats présentés par les quatre principaux partis politiques dans les neuf comtés de l'Est-du-Québec Photo : Radio-Canada

Les 15 candidates actuelles représentent près de 42 % de tous les candidats des trois régions, ce qui les placent dans ce que des groupes de femmes qualifient de « zone de parité » hommes-femmes.

Données par parti

D'élection en élection, depuis sa création en 2006, c'est toujours Québec solidaire qui présente le plus de femmes comme candidates avec un sommet en 2012; dans les neuf circonscriptions, sept femmes tentaient de se faire élire.

La candidate de Québec solidaire, Carol-Ann Kack, et Nancy Lévesque, candidate pour la CAQ à Rimouski Photo : Radio-Canada/Denis Leduc

La progression la plus marquante dans nos régions a été celle de la Coalition Avenir Québec. Le parti de François Legault ne présentait aucune femme comme candidate aux élections de 2012 alors qu'il en présente quatre pour les élections du 1er octobre.

Nombre des candidates présentées par les quatre principaux partis politiques dans les neuf comtés de l'Est-du-Québec lors des trois dernières élections générales au Québec Photo : Radio-Canada/Benoit Bélanger

Annie Fournier, candidate du Parti libéral du Québec dans Matane-Matapédia Photo : Radio-Canada

Toujours un défi

La conseillère municipale du Bic à la Ville de Rimouski, Virginie Proulx, observe à distance la campagne provinciale.

Virginie Proulx, conseillère municipale du district du Bic de la Ville de Rimouski Photo : Radio-Canada/Jean-Luc Blanchet

Elle se réjouit de l'augmentation du nombre de candidatures féminines, mais elle continue de croire qu'il est toujours plus difficile pour une femme que pour un homme de faire le choix de la politique. À preuve, elle avance l'argument récurrent de la conciliation travail-famille.

C'est un choix déchirant de ne pas être là pour ses enfants le soir et parfois les fins de semaine. Les femmes [se demandent davantage que les hommes] si le jeu en vaut la chandelle. Virginie Proulx, conseillère municipale, district du Bic, Ville de Rimouski

Nouvellement élue comme conseillère, Virginie Proulx expérimente les défis de la politique active depuis novembre dernier seulement.

Elle n'en dit pas moins que le nombre de candidatures n'est pas une finalité en soi et qu'il faut, selon elle, qu'un nombre suffisant de femmes soient élues députées.

Et elle ajoute combien il est important d'observer la place et le pouvoir qu'elles occuperont dans les partis politiques et au sein du gouvernement.

C'est important qu'il y ait des femmes en politique parce que c'est important que le point de vue des femmes soit écouté. Virginie Proulx, conseillère municipale, district du Bic, Ville de Rimouski

À la dissolution de la législature, on ne comptait qu'une seule femme députée dans les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie-Les-Îles et de la Côte-Nord, soit la péquiste Lorraine Richard, dans le comté de Duplessis qui englobe la ville de Sept-Îles.

La députée sortante et candidate du Parti québécois, Lorraine Richard, a lancé officiellement sa campagne dans Duplessis. Photo : Radio-Canada/Katy Larouche

La représentation féminine de la Côte-Nord à l'Assemblée nationale devrait se poursuivre puisque les quatre principaux partis ont tous une femme comme candidate dans la circonscription de Duplessis.