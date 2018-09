Un texte d'Alain Labelle



Certains individus sont capables de marcher confortablement sur le bord d’un précipice et d’autres se déplacent sur des fils de fer entre des gratte-ciel, alors que d’autres figent à la seule idée de telles activités.

Les humains se comportent fort différemment devant le danger. Même des frères et sœurs ne réagissent pas de la même façon face aux comportements à risque.

La communication entre les neurones du cerveau est rendue possible grâce au contact des synapses. Photo : iStock

À ce jour, les mécanismes neuronaux qui sous-tendent ce type de comportements à risque restaient grandement mystérieux.

C’était avant les travaux des chercheurs Sanja Mikulovic, Ernesto Restrepo, Klas Kullander et Richardson Leao associés aux universités Uppsala et fédérale de Rio Grande du Nord.

Ces équipes ont établi que certains neurones situés dans l'hippocampe jouent un rôle clé dans les comportements à risque et l’anxiété.

Le rôle de l'hippocampe dans les émotions est beaucoup moins étudié que son rôle dans la mémoire et la cognition.

Dans des modèles animaux, les chercheurs ont établi que lorsque certains neurones (OLM pour oriens-lacunosum moleculare cells en anglais) sont stimulés dans le cerveau d’animaux, ils produisent un rythme cérébral associé au sentiment de sécurité dans un environnement menaçant (par exemple, lorsqu'ils se cachent d'un prédateur, mais qu'ils sont conscients de la proximité du prédateur).

Photo : Mikulovic et al,

Les présents travaux montrent aussi que l'anxiété et les comportements à risque peuvent être contrôlés par la manipulation de ces cellules OLM.

Cette percée pourrait permettre de trouver le chemin cellulaire qui module les comportements à risque pour éventuellement permettre de mettre au point un traitement contre l'anxiété pathologique.