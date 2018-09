L'organisme environnemental Ecojustice et Alexandra Morton, une biologiste et opposante de longue date à la pisciculture, sont en Cour fédérale pour tenter de forcer le ministère des Pêches et des Océans à dépister la présence d'un virus dans les saumons d'élevage avant qu'ils ne soient placés dans des parcs en filets dans l'océan.