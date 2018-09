« Qu’on soit un simple citoyen ou premier ministre, on peut tous jouer un rôle », affirme le directeur général de l'Association québécoise de prévention du suicide, Jérôme Gaudreault.

La directrice générale du centre de soins communautaire Klinic de Winnipeg, Nicole Chammartin, partage ce point de vue.

« Si vous croyez qu’un de vos proches combat des pensées suicidaires, il y a des choses que vous pouvez faire pour leur venir en aide », affirme-t-elle.

Son organisation est responsable d’une ligne téléphonique de crise qui reçoit 10 000 appels par année.

Porter attention aux changements

« Quand on perçoit chez un proche que quelque chose ne va pas, […] il faut approcher la personne et lui dire ce qu’on perçoit », affirme Jérôme Gaudreault.

Selon lui, il ne faut pas perdre de temps avant de demander à la personne si les choses ne vont pas.

« Une question directe mérite une réponse claire et c’est souvent une première chance pour les personnes qui ne vont pas bien d’en parler », ajoute-t-il.

Nicole Chammartin ajoute qu’il faut porter une attention particulière aux changements de comportement soudains et irréguliers.

« Ça se remarque lorsqu’une personne que nous aimons ou dont nous nous soucions se comporte différemment, affirme-t-elle. La bonne manière de réagir est de les engager dans une conversation et de leur demander comment ils se sentent. »

C’est important de rester auprès de cette personne, de l’accompagner et d’être à l’écoute pour éviter qu'elle reste isolée, affirme Jérôme Gaudreault. Cependant, « on n’a pas à se mettre sur les épaules la responsabilité de sauver la vie d’une personne. Il y a des gens qualifiés pour le faire ».

Ressources pour la prévention du suicide Si vous avez besoin d'aide en français partout au Canada pour vous ou pour un de vos proches, contactez le 1-833-456-4566. Vous pouvez aussi visiter le site internet du Service canadien de prévention du suicide. Jeunesse, J’écoute offre aussi de l’aide partout au Canada pour les adolescents qui veulent parler de leur situation au 1-800-668-6868 Ces services sont offerts 24 heures par jour, sept jours par semaine.

Des chiffres alarmants

En moyenne, 10 personnes se suicident par jour au Canada et 90 % d’entre eux souffraient d’un problème de santé mentale, affirme l’Agence de la santé publique du Canada d’après des chiffres comptabilisés en 2016.

Le suicide est la 9e cause de décès au Canada, mais la deuxième principale cause pour les personnes de 10 à 29 ans.

De plus, pour chaque décès par suicide, l’agence gouvernementale fédérale compte entre 25 et 30 tentatives de suicide et 5 hospitalisations pour blessures auto-infligées.