Les Forces armées canadiennes et leurs alliés procèdent à partir de lundi à une batterie de tests dans le cadre de L’expérience en environnement urbain contesté (EUC).

Près de 150 scientifiques et techniciens de même qu’environ 80 militaires des pays membres des Five Eyes (le Canada, l’Australie, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni), qu'on appelle aussi le Groupe des cinq, vont évaluer une cinquantaine de nouvelles technologies.

« Il y a beaucoup de nouveaux gadgets qu’il sera amusant de tester », a souligné le major Kim Bériault, commandant de la compagnie B du 3e Bataillon, Royal 22e Régiment, basé à Valcartier. Mais l’important pour les militaires sera de faire part de leurs impressions aux chercheurs qui développement les nouvelles technologies.

Ce genre d’exercice est aussi l’occasion, pour les militaires des différents pays, de travailler en équipe avec leurs alliés et d’échanger leurs connaissances.

Ainsi, les soldats à l’air futuriste que vous pourriez croiser dans les rues du centre-ville participeront à des opérations simulées de soutien et de reconnaissance en environnement urbain.

Avec ses hauts immeubles et ses reliefs, la ville de Montréal présente des défis opérationnels uniques, a expliqué Patrick Maupin, directeur de l’EUC.

L’EUC se déroulera dans les environs du Manège militaire Côte-des-Neiges, autour de belvédère Kondiaronk, le long de la rue de la Montagne et près du Silo numéro 5 dans le secteur du Vieux-Port. Les militaires prendront également le mont Royal d’assaut la nuit, quand il sera fermé au public.

La plupart des activités se dérouleront cependant au cours de la journée.

Aucun participant ne sera armé.

La Défense nationale a indiqué que des mesures sont prises pour minimiser les inconvénients, mais certaines zones pourraient être inaccessibles pendant l’exercice.

Les participants seront par ailleurs prêts à répondre aux questions du public.