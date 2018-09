L’événement, qui sera diffusé en direct sur le web mercredi, est toujours le plus attendu de l’année par les amateurs de la marque. C’est généralement à ce moment qu’Apple dévoile les appareils qu’elle compte commercialiser à temps pour la lucrative période des Fêtes.

Selon Bloomberg et le site spécialisé 9to5Mac, deux des nouveaux modèles d’iPhone seront respectivement appelés iPhone XS et iPhone XS Max.

L’iPhone XS serait le successeur de l’iPhone X, présenté l’année dernière. Son grand écran DELO serait de retour, tout comme son détecteur de visage. Les principales différences seraient plutôt cachées à l’intérieur de l'appareil : un processeur beaucoup plus rapide et une caméra de meilleure qualité que ceux des modèles précédents.

L’iPhone XS Max serait quant à lui l’équivalent des iPhone Plus habituels, soit une version plus grande et légèrement plus puissante du modèle de référence.

Un iPhone X d’entrée de gamme

Enfin, le troisième téléphone, dont le suffixe pourrait être XC ou Xr, serait un iPhone d’entrée de gamme qui aurait plusieurs caractéristiques des modèles XS.

Selon Bloomberg et 9to5Mac, cet iPhone sera offert en plusieurs couleurs inédites (dont bleu et rouge) et il sera équipé d’un écran de 6,1 pouces. Les rumeurs divergent au sujet de la technologie utilisée pour l’écran; impossible pour l’instant de dire s’il s’agira d’un écran DELO ou à cristaux liquides. Le traditionnel bouton principal disparaîtrait au profit du système de détection du visage Face ID.

Ce dernier iPhone devrait surtout se différencier des autres par son prix, que certains analystes imaginent déjà être bien inférieur à celui de l’iPhone X de 2017. Celui-ci était affiché à 999 $ US à son lancement, ce qui n’avait pas manqué d’attirer certaines critiques.

« Il va être intéressant de voir comment ils le positionnent : s'il est vraiment censé être un modèle d'entrée de gamme, alors il va devoir être moins cher » que les autres, dit Carolina Milanesi, qui suit Apple pour le cabinet Creative Strategies. Elle s'attend à un prix « autour de 600 à 700 $ » US, soit de 790 à 920 $ CA.

Le prix de vente de l’iPhone XS Max pourrait quant à lui dépasser la barre symbolique des 1000 $ US.

Une quatrième Apple Watch

Outre des téléphones, on s’attend à ce qu’Apple présente une mise à jour de sa montre intelligente Apple Watch.

L’écran du futur modèle 4 serait plus grand, selon l’analyste Ming-Chi Kuo, bien connu pour ses prédictions fiables au sujet des produits d’Apple.

Le design de la montre serait toutefois assez similaire au modèle de l’an dernier afin d’assurer sa compatibilité avec les accessoires déjà existants.

Des nouvelles d’AirPower?

Apple n’a donné aucune nouvelle au sujet de sa station de recharge par contact AirPower, près d’un an après la présentation en grande pompe de celle-ci. L’événement de cette année serait l’occasion pour Apple d’en dire un peu plus sur ce produit, qui se fait attendre. Aurons-nous droit à une date de sortie?

Fidèle à son habitude, Apple n'a pas commenté les nombreuses rumeurs entourant son événement annuel.