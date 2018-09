Le centre communautaire The Gathering Place réaménage ces jours-ci ses locaux afin d’y faire de la place pour deux chaises de dentistes et tout l’équipement nécessaire pour prendre des radiographies et servir les patients qui ont besoin de prothèses dentaires.

Le dentiste Stewart Gillis. Photo : Radio-Canada/CBC/Bruce Tilley

Stewart Gillis, le directeur du comité de dentisterie communautaire de l’Association dentaire de Terre-Neuve-et-Labrador, fait partie des dentistes qui ont aidé à mettre en branle ce projet. M. Gillis a observé la gravité des problèmes dentaires chez les personnes en situation de pauvreté et d’itinérance.

Il explique que les abcès dentaires, par exemple, deviennent souvent chez ces personnes un problème chronique qui affecte grandement leur qualité de vie. Cette infection peut même entraîner la mort dans les cas extrêmes.

À cause de l’enflure, ces personnes ne peuvent pas manger, ne peuvent pas fonctionner, ne peuvent pas sourire , rappelle le docteur Gillis. C’est un sérieux problème.

Une clinique financée entièrement par des dons

Nous serons en mesure d’offrir des soins dentaires complets pour les personnes les plus marginalisées , se réjouit la directrice de l’organisme communautaire The Gathering Place, Joanne Thompson.

Joanne Thompson, directrice de l'organisme The Gathering Place, surveille l'état des rénovations. Photo : Radio-Canada/CBC/Bruce Tilley

Les soins dentaires sont primordiaux pour assurer une prise en charge complète des personnes vulnérables, selon l’organisme.

The Gathering Place a déjà une clinique ouverte six jours par semaine, où les patients peuvent consulter un médecin, une infirmière ou un travailleur social.

Les locaux de l'organisme The Gathering Place, à Saint-Jean, à Terre-Neuve. Photo : Radio-Canada/CBC/Stephanie Tobin

La clinique dentaire sera située au-dessus de la soupe populaire de l’organisme, où 400 personnes sont nourries chaque jour. Les soins seront destinés aux individus dont les besoins sont les plus criants, sans égard à leur âge.

Nous avons prouvé à maintes reprises que lorsque des services sont offerts à un endroit où les gens ses sentent accueillis et respectés, ils viennent profiter de ces services. Joanne Thompson, directrice

Joanne Thompson estime le coût de l’aménagement de la clinique à 150 000 $. L’organisme n’a obtenu aucun octroi gouvernemental et la totalité de la somme investie provient de dons de la communauté.