Le directeur général d'OC Transpo, John Manconi, qui est devant le comité de développement de la Ville lundi matin, a affirmé que le GTR a soumis un nouvel échéancier à la Ville. Le groupe a soumis la date du 30 novembre.

Or, cette cible semble irréaliste, selon la Ville. En fonction de l'évaluation qu'en font la Ville et ses experts-conseils et des renseignements fournis par RTG, la Ville est d'avis que le système de RTG n'entrera pas en service commercial en 2018. La dernière évaluation indique le premier trimestre de 2019 , peut-on lire dans le document présenté au comité des finances.

Début du graphique (passez à la fin) Les experts-conseils de la ville d’Ottawa sont convaincus que le système du Groupe de transport Rideau n’entrera pas en service en 2018, plus probablement au cours du premier trimestre 2019 #iciottgat pic.twitter.com/KUqrnQvEej — Gilles Taillon (@GillesTaillon) September 10, 2018 Fin du graphique (passez au début)

M. Manconi s'est lui aussi montré sceptique face à la nouvelle date du groupe. Il a ajouté que si le groupe manque l'échéance du 1er novembre, il fera face à une pénalité d'un million de dollars.

Le groupe a déjà dépassé la première échéance du 24 mai.

Les conseillers qui siègent au comité des finances discutaient toujours de la question en matinée.

Début du graphique (passez à la fin) Le directeur-général d’OC Transpo, John Manconi a refusé les demandes de modifications du Groupe de transport Rideau, qui a proposé de reporter la mise en service du train léger au 30 novembre #iciottgat pic.twitter.com/Ry3QVPrnoK — Gilles Taillon (@GillesTaillon) September 10, 2018 Fin du graphique (passez au début)

C'est une nouvelle très décevante , a affirmé le conseiller Stephen Blais, qui préside la Commission du transport en commun. Je suis en colère.

Plus de détails à venir.