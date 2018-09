L’étendue d’eau en question appartient à la Ville de Saskatoon qui a décidé de le convertir d’un étang sec à étang humide, en 2005. Dès lors, selon l’avocat Tony Merchant, des enseignants auraient voulu exprimer leurs inquiétudes lors de rencontres communautaires, mais la Division scolaire des écoles publiques de Saskatoon les en aurait empêchés.

Douze ans plus tard, le petit Ahmedsadiq Elmmi, 5 ans, atteint d’autisme, échappait à la supervision des surveillants de l’école. Son corps était retrouvé dans l’étang, après la récréation du matin le 11 septembre 2017. L’analyse du coroner a indiqué qu'il s'agissait d'une mort accidentelle.

« Selon mes informations, les enseignants se sont fait dire : “ Vous ne devriez pas assister à ces réunions communautaires, vous ne devriez pas soulever d’objections ”, et qu’ils ne devaient pas parler au nom de la communauté et de l’école », a expliqué l’avocat Tony Merchant.

Il affirme que ces nouveaux faits lui ont été rapportés lors d’entrevue avec deux personnes qui ont assisté aux rencontres communautaires à cette époque.

Au lendemain de la mort d'un élève de maternelle, des ballons et des peluches ont été déposés près de l'étang où le corps de l'enfant a été retrouvé. Photo : Radio-Canada

Réactions prudentes

La porte-parole de la Division scolaire des écoles publiques de Saskatoon, Veronica Baker, a déclaré que la commission scolaire n’émettra aucun commentaire à propos des actions légales en cours.

La conseillère juridique de la Ville de Saskatoon, Patricia Warwick, a pour sa part publié un bref communiqué dans lequel elle « présente à nouveau ses plus sincères condoléances à la famille Elmmi ».

« Nous comprenons qu’il reste des questions concernant cet incident tragique dans notre communauté. Par respect pour la famille et le processus judiciaire, ces questions seront traitées par la Ville devant les tribunaux », est-il écrit.

La Ville de Saskatoon et la Division scolaire des écoles publiques ont déjà qualifié de « scandaleuses, frivoles et vexantes » les accusations déposées contre elles par les parents d’Ahmedsadiq Elmmi. L’avocat Tony Merchant soutient qu’elles ont eu « une attitude cavalière quant à la sécurité ». Il soutient qu'il y a eu négligence dans cette affaire et demande des dommages-intérêts.

Des engagements non respectés

Ce que l’avocat soutient va bien au-delà des accusations de négligence déposées en mars dernier. Il affirme maintenant que la Ville de Saskatoon n’aurait pas respecté des engagements qu’elle avait pris envers ses citoyens il y a une douzaine d’années.

« La Ville a avancé que la sécurité serait meilleure, qu’il y aurait du gravier autour de l’étang pour éviter que la boue ne s’accumule. Elle a également indiqué que les buissons seraient coupés ».

« Aucune de ces choses ne s’est produite », assure Tony Merchant.

Depuis la tragédie de l’an dernier, la Ville de Saskatoon a installé une clôture en métal autour de l’étang, à temps pour la rentrée des classes. Mais selon l’avocat, bien que ce soit une bonne idée, il estime que c’est loin d’être suffisant.

Les parents d’Ahmedsadiq Elmmi ont confié qu'ils sont « toujours en deuil ».

Nous attendons toujours des réponses. C’est tout ce que j’ai à dire. Hussein Elmmi, père d’Ahmedsadiq Elmmi

Le protecteur des enfants de la Saskatchewan, Corey O’Soup, avait conclu dans un rapport déposé en mars que la mort du garçon autiste de 5 ans aurait pu être évitée. L’École Dundonald avait mis en place un plan d’intervention pour Ahmedsadiq Elmmi qui aimait s’échapper et se rendre près des routes et des cours d’eau. Le matin du 11 septembre 2017, selon Corey O’Soup, ce plan n’a pas été respecté.

La personne qui devait surveiller le garçon n’était pas la même qu’à l’habitude. Le rapport du protecteur des enfants a conclu que cette personne n’avait pas été mise au courant de certains éléments importants.

Avec les informations de Guy Quenneville, CBC News