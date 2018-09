La soirée a commencé par un hommage à l’interprète de Man, I Feel Like A Woman. Trois chanteuses de la nouvelle génération country, Jess Moskaluke, Kira Isabella et Madeline Merlo, ont ainsi chanté quelques-uns des meilleurs succès de Shania Twain, qui les a rejointes sur scène pour entonner Honey, I’m Home.

Tout au long de la soirée qu’elle animait, Shania Twain en a profité pour célébrer les avancées des femmes dans la musique country. « Néanmoins, on peut encore aller plus loin dans la reconnaissance de la diversité en se montrant inclusif et en respectant vraiment ce que les femmes ont toujours été capables de donner dans la country : un coeur, une âme et un riff de guitare qui déchire », a-t-elle précisé.

En plus d’être le choix des fans et de recevoir un prix spécial (Generation) pour sa contribution à la musique country, Shania Twain a décroché deux autres récompenses. Now, son opus sorti en septembre 2017 a été sacré album canadien s’étant le plus vendu et album s’étant le plus vendu.

L’artiste de 53 ans a, en revanche, dû s’incliner face à Meghan Patrick dans la catégorie de l’artiste féminine de l’année. Dallas Smith l’a emporté du côté des hommes.

Enfin, Past the Past, de Jess Moskaluke, a décroché le trophée de l’album de l’année.