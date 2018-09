La Ville s'était jointe à une demande d'injonction du candidat au poste de conseiller Rocco Achampong, pour tenter de bloquer la refonte de la carte électorale, qui devait faire passer le nombre de conseillers à Toronto de 47 à 25.

Le coeur du litige : le moment choisi par les conservateurs pour tenter d'amputer unilatéralement le conseil.

La campagne électorale pour le scrutin municipal du 22 octobre est déjà commencée et Toronto argumentait que le gouvernement provincial agissait de façon discriminatoire et arbitraire et en violation de la Charte canadienne des droits et libertés.

Le juge Edward Belobaba a donné raison à la Ville grâce à ce point.

Selon la preuve présentée, je n'ai aucune difficulté à conclure que la mise en oeuvre de la Loi 5, qui change le nombre et la taille des quartiers électoraux au beau milieu de la campagne, fait entrave à la liberté d'expression des candidats. Edward Belobaba, magistrat de la Cour supérieure de l'Ontario

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Le juge Belobaba a rejeté les arguments du gouvernement de Doug Ford, selon lesquels les villes sont des créatures de la province et la réduction de la taille du conseil le rendrait plus fonctionnel et entraînerait des économies de 25 millions de dollars.

Le magistrat ajoute que la province n'a pas mené de consultations avant d'adopter la Loi 5, en violation de la Loi sur la cité de Toronto, adoptée par l'ancien gouvernement libéral en 2006.

Pourquoi de tels changements au beau milieu d'une élection? Criquets (pas de réponse du gouvernement provincial). Edward Belobaba, juge de la Cour supérieure

Mises à part des anecdotes, aucune preuve n'a été présentée pour montrer que le conseil municipal souffrait de dysfonctionnement et qu'un conseil comptant 25 sièges plutôt que 47 offrirait une représentation plus efficace, conclut le juge. Et même s'il y avait de telles preuves, rien ne démontre qu'il était urgent que la Loi 5 entre en vigueur au beau milieu d'une campagne électorale.

Un appel?

Le premier ministre Ford a écrit sur Twitter qu'il ferait connaître sa réaction à midi.

Nombre d'experts légaux s'attendent à un appel de la part de la province.

L'avocat spécialisé en droit municipal John Mascarin afffirmait ceci avant que le jugement ne soit rendu : peu importe qui gagne, cette cause établira un précédent .

Réactions

Début du graphique (passez à la fin) Pour le président de l’association de quartier CPRa, Gary Pieters, la décision du juge de débouter le gouvernement il s’agit d’une victoire pour la Ville de Toronto et les citoyens @matintoronto pic.twitter.com/3ZKK6FWPSP — Camille Feireisen (@camfeireisen_RC) 10 septembre 2018 Fin du graphique (passez au début)

Le maire de Toronto, John Tory, doit commenter le jugement plus tard ce matin.

Le plaignant initial, l'avocat et candidat au conseil Rocco Achampong, a réagi dans un tweet : On a gagné!