La cible la plus récente du groupe est l’usine Omera Shells à Richibucto, au Nouveau-Brunswick. Des résidents de la région dénoncent les odeurs qui s’en dégagent. L’usine transforme des résidus de crustacés. Le produit est exporté en Asie où il sert à l’industrie biomédicale et à la production d’engrais.

L'organisme PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), a publié un communiqué, le 30 août, signalant son intention de faire voler une bannière ou d’installer un panneau publicitaire près de l’usine pour présenter son message. Le texte serait I’m Me, not MEAT. See the individual. Go Vegan. Ce slogan qui a pour but d’encourager les gens à devenir végétaliens fait partie d’une campagne destinée à attirer l’attention sur les produits marins.

PETA cherche toujours de nouveaux moyens d’aider les animaux en encourageant les gens à adopter un style de vie santé et végétalien, et nous nous concentrons de plus en plus sur les animaux marins , explique une porte-parole de l’organisme, Amber Canavan.

Selon elle, une solution très simple au problème d’odeur de l’usine Omera Shells est de cesser de manger du homard.

L'une des publicités installées dans les stations de métro de Toronto par le groupe PETA. Photo : CBC/Chris Glover

Le groupe PETA a installé des affiches publicitaires dans les stations de métro de Toronto, en juillet. Ses publicités montrent des vaches, des cochons, des poulets et des homards.

Les homards sont des êtres intelligents et sensibles qui ne veulent pas être tués. Amber Canavan, porte-parole de PETA

Ils se débattent désespérément pour tenter de s’échapper lorsqu’on les place dans l’eau bouillante ou dans la vapeur. Puisque nous pouvons obtenir tout ce dont nous avons besoin d’un régime santé et végétalien, nous n’avons pas besoin de continuer à tuer des homards ou d’autres animaux , ajoute Amber Canavan.

Omera Shells réplique à PETA

Fernand Gaudet, d’Omera Shells, estime que l’usine est injustement ciblée.

Lorsque Jésus a nourri la foule avec du poisson, il n’y a eu aucune plainte , affirme M. Gaudet. Selon lui, les êtres humains dominent les animaux dans la nature.

Nous nous sentons ciblés injustement. Nous essayons seulement de créer des emplois. Fernand Gaudet, Omera Shells

Fernand Gaudet ajoute que la campagne du groupe PETA n’entraîne aucune difficulté pour Omera Shells. Il craint toutefois que cette publicité n'effraie les fournisseurs de l’entreprise, dans le cadre de la controverse causée par le problème d’odeurs.

L'usine Omera Shells à Richibucto cause des désagréments aux résidents des environs Photo : Radio-Canada/Anaïs Brasier

Je crois que les gens ont le droit de manger ce qu’ils veulent. Les gens ont le droit de travailler dans l’industrie du homard , affirme Fernand Gaudet.

Selon lui, le message de PETA revient à dire aux familles qui gagnent leur vie grâce à cette industrie qu’ils ne devraient pas travailler.

Quant au problème d’odeur, Fernand Gaudet dit que la situation s’est considérablement améliorée depuis l’an dernier. Il rappelle qu’Omera Shells a retenu les services d’experts qui analysent l’air de l’usine et cherchent un moyen de neutraliser les molécules des mauvaises odeurs. L’entreprise planifie aussi l’installation d’une cheminée qui devrait disperser les vapeurs plus haut dans l’atmosphère.

Des milliers d’emplois au Canada

L’industrie canadienne du homard procure du travail à environ 30 000 personnes, selon Geoff Irvine, directeur général du Conseil canadien du homard. Ces personnes travaillent dans la pêche, la transformation et le transport du produit. Elles vivent dans les provinces de l’Atlantique et au Québec.

Quant à la campagne de PETA, Geoff Irvine affirme que le Conseil canadien du homard se préoccupe toujours de ce qui peut entraîner des conséquences sur l’industrie. L’organisme veut s’assurer de bien communiquer les prises de position de l’industrie, et il gère bien des problèmes de ce genre, ajoute M. Irvine.

D’après un reportage de Richard Woodbury