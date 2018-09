Pour essayer de conserver ses appuis parmi les anciens électeurs péquistes, le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ) disait la semaine dernière que le français pourrait disparaître d’ici « une, deux ou trois générations », même si les plus pessimistes des démographes n’ont jamais prétendu la chose.

De même, M. Legault essaie constamment de justifier la baisse du nombre d’immigrants que le Québec devrait recevoir en disant que 58 % d’entre eux ne parlent pas le français.

Le chiffre est exact, mais il n’est pas nécessairement représentatif d’une tendanc : l’année 2017 a été exceptionnelle en raison, entre autres, de l’arrivée de nombreux réfugiés syriens d’une part et des entrées irrégulières en provenance des États-Unis.

Si on regarde le portrait des cinq années précédentes, de 2012 à 2016, on arrive plutôt à une moyenne de 43,7 % d’immigrants qui ne connaissaient pas le français, ce qui relativise un peu les choses.

Ce qui est plus inquiétant, c’est quand M. Legault dit que la majorité de ces immigrants ne prennent pas les cours de français offerts par le gouvernement et donc qu'ils « n’apprennent jamais le français ».

Pour 141 $ par semaine!

C’est un peu rapide comme jugement. Le premier défi d’un immigrant qui arrive au Québec est de faire vivre sa famille. Et ce n’est certainement pas avec la compensation de 141 $ par semaine qu’accorde le gouvernement à ceux qui suivent des cours de français à temps complet qu’il va y arriver.

Il n’y a pas que les cours qui permettent d’apprendre le français, les immigrants l’apprennent souvent au travail ou même par leurs enfants qui, eux, vont nécessairement aller à l’école française, comme le prévoit la loi 101.

Autre affirmation de M. Legault : il y a une échappatoire dans les lois sur l’immigration en ce qui concerne la réunification des familles, qui comptent pour 20 % des immigrants, et qui ne sont soumises à aucune restriction.

Le chef de la CAQ estime que le Québec doit aller chercher à Ottawa la compétence sur cette catégorie d’immigrants qui ne sont soumis à aucune exigence, linguistique ou autre. Et quand il parle de réunification familiale, M. Legault parle le plus souvent « d’un frère ou d’une sœur ».

C’est une sorte de légende urbaine – et pas seulement au Québec – que lorsqu’un immigrant est arrivé au pays, il peut faire venir toute sa famille, de la grand-mère au petit cousin.

Or, la règle est très claire au Canada : la réunification des familles vaut pour le conjoint ou la conjointe et les enfants à charge. Si on veut faire venir d’autres membres de la famille, il faut les parrainer, c’est-à-dire subvenir à tous leurs besoins pendant trois ans. C’est tout sauf un bar ouvert, comme le laisse entendre M. Legault.

Et on ne parle même pas de ce qui arriverait à ceux qui échoueraient les tests de M. Legault tant sa politique ne tient pas la route en obligeant le gouvernement fédéral – qui en refusera certainement l’odieux – à effectuer les expulsions à sa place.

Pénurie de main-d’œuvre

Le chef de la CAQ n’est malheureusement pas le seul à tourner les coins ronds. Le premier ministre Philippe Couillard aussi a pris des raccourcis sur la question de l’immigration. Parce que s’il est vrai que l’immigration peut être une partie de la solution aux pénuries de main-d’œuvre, la plupart des économistes s’accordent à dire que ce n’est qu’un moyen parmi plusieurs autres et que l’immigration seule ne peut tout régler.

De plus, le problème de la concentration d’immigrants dans la région de Montréal fait que les régions du Québec ne pourront compter sur cet apport pour pourvoir leurs postes disponibles. Un peu de nuances seraient ici bien appréciées.

Quant au chef du Parti québécois (PQ), c’est sur la question linguistique qu’il propose des politiques qui ne tiennent pas la route. En fait, on se demande quel problème il cherche à régler en obligeant les universités anglophones à faire passer un examen de français aux étudiants avant de leur donner leur diplôme. Quant aux cégeps anglophones, ils devraient imposer l’équivalent du quart des cours en français – « préférablement en région », a-t-on pris soin de préciser – à leurs étudiants.

Outre le fouillis administratif que cela entraînerait, on se questionne encore une fois sur le problème qu’il veut régler. Plus des trois quarts des jeunes anglo-Québécois se déclarent bilingues et le français fait partie de leur programme scolaire dès le primaire. Quant aux jeunes issus de l’immigration, la loi 101 a fait en sorte qu’ils ont passé au minimum 11 ans sur les bancs d’une école française.

Dans les faits, la solution de M. Lisée, annoncée symboliquement devant l’Université McGill, est une solution aux problèmes internes du PQ. À son dernier congrès, la plupart des délégués voulaient rendre obligatoire le cégep en français. M. Lisée s’y opposait. On a donc trouvé cette étrange concoction de compromis. Ça aussi, ça s’appelle tourner les coins ronds.