Un texte de Camille Martel

On a des approches prudentes des deux principaux partis. M. Gallant continue de faire des promesses, à l’encontre de M. Higgs , affirme Roger Ouellette.

Les cadres financiers des partis se font par ailleurs attendre, enchaîne le politologue. Les deux partis nous disent qu’ils ne veulent pas taxer davantage, alors si on ne fait pas de coupures et si on fait des promesses, où va-t-on trouver le financement pour tout cela? , se demande-t-il.

Il estime que les électeurs « ont droit à des réponses », d’ici le 24 septembre.

À lire aussi : Début de campagne au Nouveau-Brunswick : les bons et moins bons coups des chefs

Pas de bons coups?

Aucun chef ne s’est démarqué [la semaine dernière]. Il n’y a pas eu de bon coup, je dois dire , déplore le politologue.

Des questions importantes comme l'immigration n'ont pas encore été abordées, souligne le politologue Roger Ouellette. Photo : Radio-Canada

Certains enjeux importants n’ont pas encore été abordés, selon lui, comme l’immigration.

J’ai fait le tour des plateformes électorales et on n’en parle pas. On sait très bien que le Nouveau-Brunswick a un déficit au niveau de sa population qui est vieillissante. Chaque année, on a moins de gens sur le marché du travail et ça affecte la croissance économique , explique Roger Ouellette.

Moins de croissance économique, moins d’argent dans les coffres et moins qu’on peut financer la santé et tout ce qui est important pour cette province. Roger Ouellette, politologue à l'Université de Moncton

Il espère voir les chefs aborder cette question bientôt, en particulier celle de l’immigration francophone. Les jeunes quittent et les gens vieillissent, donc si on n’a pas une relève dans l’immigration, c’est très problématique.

Des circonscriptions à surveiller

Pour le politologue, des luttes intéressantes commencent à se dessiner autour de la province.

On tend à l’oublier, mais le 24 [septembre] on va avoir 49 élections avec des dynamiques bien différentes , dit-il, en donnant l’exemple de Moncton-Centre où l’arrivée de Jean-Marie Nadeau au Parti vert va brouiller les cartes , selon lui.

Il y a six candidats dans cette circonscription. Tous les partis politiques sont représentés plus l’indépendant, Chris Collins. Le candidat ou la candidate qui va frôler le 30 % pourra être élu. Roger Ouellette, politologue à l'Université de Moncton

Le fait que l’Université de Moncton fasse partie de Moncton-Centre rend les choses d’autant plus intéressantes dans cette circonscription, ajoute le politologue.

Les étudiants de l'Université de Moncton peuvent voter soit dans Moncton-Centre, soit dans leur région d'origine. Photo : Radio-Canada

Les étudiants peuvent voter pour la circonscription du campus ou bien de leur domicile, ils ont le choix. Le candidat ou la candidate qui va courtiser les étudiants pour aller chercher quelques votes supplémentaires, ça peut faire la différence. C'est comme ça que David Coon s'est fait élire lors des dernières élections.

Des débats à venir

Roger Ouellette estime que les débats à venir cette semaine n’auront pas un grand impact sur la campagne.