Un texte de Marianne Meunier

La commissaire d'exposition Linda Stark a approché Mme Brochu Lambert, lui demandant de présenter sa collection lors d'un vernissage public. Il s’agit d’une première pour l'artiste fransaskoise qui en est à sa deuxième exposition solo depuis le début de l’année.

« C’est du matériel assez différent de ce que j’ai fait jusqu’à présent. Les gens me connaissent plus pour mes créations en encaustique par exemple, ce qui était d’ailleurs le cœur de ce que j’ai fait dans mon premier solo un peu plus tôt cette année », explique-t-elle.

Des oeuvres inspirées de photos anonymes

Les 40 images créées par Anne Brochu Lambert sont inspirées d’une panoplie de photos de voyage prises par un inconnu.

C’est une trouvaille incroyable. Une grande pile de photos anonymes d’un amateur qui voulait préserver quelque chose d’important d’un voyage fait en Europe. Anne Brochu Lambert, artiste

Anne Brochu Lambert a utilisé les photographies comme un « point de départ » pour le développement de sa collection. Ses oeuvres, dit-elle, sont une façon de « jouer avec la permanence des lieux et de préserver les images que l’on aime et les moments que l’on vit. » D’où le titre de l’exposition : Impermanent / Éphémère.

Les oeuvres d'Anne Brochu Lambert sont exposées à la Galerie du Collège St. Thomas More, à Saskatoon, jusqu’au 26 octobre. Photo : Radio-Canada/Marianne Meunier

En prévision de l’exposition, Anne Brochu Lambert a travaillé avec « de la peinture aérosol, d’autres marqueurs, des collages, de la feuille d’or, du graphite, de la gouache [et] de l’édition numérique. »

Les oeuvres de Mme Brochu Lambert seront exposées prochainement dans une galerie d'art montréalaise. Photo : Radio-Canada

« Comme artiste je devais me poser la question : qu’est-ce qu’il y a de permanent comme support, dit-elle. C’est sûr que les instantanés ont une vie plus fragile; les photos manipulées avec des techniques mixtes, je ne sais pas dans quelle mesure, dans 50 ans, elles seront encore dans les mêmes couleurs . »

« Ce qu’il y a sur les murs, ça a été fait sur du papier muséal. Ce sont des encres de haute qualité qui ont été utilisées. Tous les matériaux que j’ai utilisés, ce sont des [matériaux] professionnels. J’espère que là, il y a un peu plus de permanence », ajoute-t-elle en riant.

Charge de travail élevée

Il aura fallu près d’un an et demi à Anne Brochu Lambert pour développer sa collection Impermanent / Éphémère. Un travail de longue haleine, qui s’est parfois retrouvé entremêlé à d’autres projets artistiques.

Souvent, comme artiste, on peut piloter plus qu’un projet en même temps. L’objectif, c’est d’avoir la chance d’y travailler à plein temps. Anne Brochu Lambert, artiste

Au cours de ces dizaines de mois de travail, l’artiste fransaskoise a développé des techniques pour travailler à même les photos, sans toutefois les abimer. Elle a aussi exploré des moyens de manipuler l’image pour un résultat « unique, comme une peinture ».

La collection a également attiré l’attention de propriétaires d’une galerie montréalaise. Les oeuvres devraient donc y être exposées prochainement.

« Pour moi, c’est important que ça soit d’abord présenté en Saskatchewan, pour que les gens puissent me dire comment ils perçoivent le projet », dit-elle.