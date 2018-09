Des restaurateurs, des producteurs et des citoyens de la région ont marché de La Baie à Chicoutimi pour sensibiliser la population à l'achat de produits locaux.

Pendant leur trajet, ils ont visité différents producteurs maraîchers de la région et goûté leurs produits.

Une quarantaine de personnes ont marché 25 kilomètres pour mettre en valeur les produits locaux . Photo : Radio-Canada

« Du Bistrot Café Summum de La Baie jusqu'à celui de Chicoutimi pour justement arrêter chez les maraîchers, discuter avec eux. Quels sont vos produits? C'est quoi votre offre? », explique Mélissa-Jane Gauthier, directrice générale adjointe au Bistro Café Summum.

Le groupe s'est arrêté chez une dizaine de producteurs, dont les Jardins Saint-Martin, à La Baie.

Arrêtez d'acheter à l'extérieur tout ce qu'on peut produire ici, puis encouragez vraiment, dans nos régions propres. Sonia Boivin-Roberge, propriétaire de Les Jardins Saint-Martin

Les arrêts ont permis de collecter des aliments qui ont servi à concocter un grand souper. Tous les fonds recueillis lors du repas seront remis à la Maison des sans-abris de Chicoutimi.

« On essaie d'être le plus possible dans l'encouragement des entrepreneurs, des organisations régionales. Donc on a décidé de faire une action plus concrète finalement, on voulait être un réel vecteur de changement. On est fier de ce qu'on a. On avait envie de le montrer », ajoute Mélissa Jane Gauthier.

La mairesse de Saguenay, Josée Néron, s'est jointe aux marcheurs. Elle reconnaît qu'il n'y a pas de grand marché public où les producteurs pourraient vendre leurs produits manque.

« C'est évident qu'il y a un besoin, pour un marché culturel, ouvert sur toutes les, toutes les styles de culture qu'on peut développer à même ce qu'on a ici. Il y a vraiment de très beaux produits locaux qu'on a tout intérêt à découvrir », précise la mairesse.

Les organisateurs espèrent que cet événement deviendra une tradition.

D'après le reportage de Sarah Pedneault