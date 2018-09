La fille de Shelley Mitchell, Chelsea, a reçu un diagnostic de leucémie à l'âge de 12 ans. La famille a dû déménager temporairement à Calgary afin que l'adolescente puisse poursuivre ses traitements.

« On avait beaucoup de personnes autour de la communauté à Prince Albert et à Saskatoon qui nous ont aidés beaucoup avec l'argent », a témoigné Shelley Mitchell. « On n’avait pas beaucoup d'argent, et on conduit à Saskatoon tous les jours alors ça coûte vraiment cher. »

Maintenant, c'est notre chance de retourner et aider les autres. Shelley Mitchell, mère de Chelsea

Selon la Société canadienne du cancer, entre 2008 et 2012, 595 enfants âgés de 0 à 14 ans sont morts du cancer au Canada.