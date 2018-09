Les mamans de deux fillettes ne vivent pas de discrimination dans leur petite communauté. On ne l'expose pas, mais on ne se cache pas non plus. Tout le monde sait c'est quoi notre vie. C'est intéressant de l'assumer, de le montrer aussi pour d'autres personnes qui n'ont pas cette chance-là , explique Cécile Lacroze.

Selon elle, les couples de femmes sont plus facilement perçus que les couples d'hommes.

D'ailleurs, pour deux producteurs laitiers de Coaticook, Joé Desjardins et Michel Desrochers, il est plus difficile pour un couple gai d'être accepté dans un milieu traditionnellement conservateur.

Ça s'améliore, mais pour certaines personnes, les préjugés sont là, surtout la méconnaissance. Quand on ne connaît pas de personne LGBT, on reste avec les stéréotypes qu'on pense , ajoute M. Desjardins.

L'organisme Fierté agricole a donc profité de la journée pour rencontrer les visiteurs, répondre à leurs questions et produire un documentaire sur la réalité des producteurs agricoles homosexuels.