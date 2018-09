Depuis le lancement de la campagne électorale, les chefs des différents partis multiplient les annonces aux quatre coins du Nouveau-Brunswick. Mais les aînés eux ont l'impression que leurs préoccupations passent souvent sous le radar des politiciens.

« Il y a beaucoup de besoins chez les aînés, autant dans les foyers de soins que dans les soins à domicile. Je trouve qu’ils nous ignorent un peu jusqu’à présent », dit Gilmond Larocque, présent à l'assemblée.

Pourtant, les aînés représentent une grande partie de la population : « Les partis politiques parlent de sujet plus flamboyant on dirait pour le moment. Les personnes âgées pour eux, c'est peut-être moins intéressant », s’explique pour sa part une autre participante, Janine Renault.

Des annonces touchant la construction de nouveaux foyers de soins ont pourtant été faites, mais avec un but bien précis selon Jean-Luc Boulanger, porte-parole de l'Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick. « On dirait qu'en politique, on parle toujours de construction, de mortier et de brique. Peut-être ça apporte plus de votes? »

L'Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick s'inquiète du manque de préposés aux bénéficiaires. Photo : Radio-Canada

Pendant ce temps-là, selon lui, on évite de parler du dossier prioritaire des aînés depuis plusieurs années, soit l'amélioration des soins à domicile : « La grande préoccupation, c'est les proposés aux aînés, des préposés de soins. On sait que la relève est pas là, il manque de monde. »

On propose l'augmentation des salaires d'ici 2022 à 14 dollars de l’heure, mais c'est tout de suite qu'on veut ça. Jean-Luc Boulanger, porte-parole de l'Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick

Des soins en français

D'autres demandent à ce que les partis s'engagent à mettre l'accent sur des soins offerts dans la langue maternelle du patient. « On veut que les services soient non seulement adéquat, mais aussi qu’ils soient de qualité et dans notre langue, comme les anglais l’exigent », clame Roger Richard.

La présidente de l'Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick, Solange Haché, croit que les partis devront tôt ou tard aborder les enjeux qui touchent les aînés.

La présidente de l'Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick, Solange Haché. Photo : Radio-Canada

« On a un pouvoir économique, on a un pouvoir social et aussi on a un pouvoir politique. Si tous les aînés du Nouveau-Brunswick exercent leur pouvoir politique, il y a des choses qui peuvent changer. »

Les partis politiques ont encore deux semaines pour tenter de conquérir ce que plusieurs appellent le vote gris.

Avec les informations de François Vigneault