Un texte de Laurence Gallant, avec les informations de Louis Garneau, Jérôme Labbé et Joëlle Girard

Le Syndicat de l'enseignement de la région du Fer (SERF) poursuit jusqu'à mardi une campagne d'affichage pour réclamer des engagements de la part des partis politiques en faveur de l'éducation au Québec.

La mobilisation déclenchée par le mouvement Pour l'École Publique (PEP) a pour but d'interpeller les candidats et candidates à quelques semaines de l'élection provinciale du premier octobre, mais s'adresse beaucoup aux électeurs.

Posez des questions aux différents partis, là, c'est quoi les engagements qu'ils vont prendre pour le futur, pour nos élèves, pour nos enseignants, pour l'éducation au Québec. Monica Chiasson, vice-présidente du SERF

Selon le syndicat, la qualité de l'enseignement dépend d'une réduction du nombre d'élèves par classe et d'une hausse du personnel de soutien. Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Mageau

Par ailleurs, le Mouvement Jeunes et santé mentale demande aux partis politiques de créer une commission pour aborder le problème de la surmédication. Les problèmes de santé mentale des jeunes sont de plus en plus préoccupants. Depuis quatre ans, les prescriptions d'antidépresseurs ont augmenté de 50 % chez les moins de 20 ans.

Nouveau local de la CAQ à Sept-Îles

La candidate de la Coalition avenir Québec (CAQ) dans Duplessis, Line Cloutier, a inauguré son local de campagne dimanche après-midi à Sept-Îles.

Line Cloutier est candidate pour la CAQ dans Duplessis Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Mageau

Entourée d'une poignée de sympathisants, la candidate caquiste a reconnu être préoccupée par le déclin économique de la région. Le programme électoral de Line Cloutier s'appuie sur une entente globale avec les Innus de la Côte-Nord et sur la réalisation d'une troisième phase pour l'Aluminerie Alouette .

Ce qu'on veut c'est qu'Investissement Québec devienne un acteur important. Et ce que monsieur Legault dit, c'est que lui va s'engager à établir des structures ou des procédures qui vont faciliter tout le processus de traitement de ces demandes-là auprès d'Investissement Québec , affirme Mme Cloutier.

Contre « les hausses injustes du prix de l’essence »

Le Parti québécois (PQ) revient à la charge avec l'idée de créer un Bureau de la protection des consommateurs du Québec (BPCQ), qui remplacerait l'actuel Office de la protection du consommateur, notamment dans le but de faire baisser le prix de l'essence.

Les variations des prix de l'essence sont inexplicables par le cours normal du marché. Pourquoi ça n'a pas été enquêté? Comment ça se fait que personne n'ait été reconnu coupable de manipulation du marché? , se demande Jean-François Lisée, le chef du Parti québécois.

Il estime que la faute revient au Bureau de la concurrence du Canada qui ne fait pas son travail.

Le cadre financier de la CAQ à nouveau critiqué

Le chef libéral Philippe Couillard a poursuivi ses attaques contre le cadre financier de la CAQ. Le chef libéral accuse François Legault de se baser sur des hypothèses pour chiffrer ses engagements électoraux.

Philippe Couillard était à Trois-Rivières dimanche matin pour annoncer un nouveau crédit d'impôt afin d'aider les proches aidants qui veulent accueillir des aînés à la maison. Photo : Radio-Canada/Frédéric Deschênes

Le premier ministre sortant a promis de déposer son cadre financier d'ici le débat des chefs qui aura lieu jeudi.

François Legault dit accorder peu d'importance aux critiques des libéraux. Selon lui, le Parti libéral n'est plus le parti de l'économie et ressemble de plus en plus à Québec solidaire.