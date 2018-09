Le chef-coach du Bloc pot a sauté en parachute en compagnie d'un candidat à Alma.

Si le Bloc pot avait organisé toute cette mise en scène, c’est pour répliquer aux critiques.

Selon le chef-coach, Jean-Patrick Berthiaume, nombreux étaient ceux qui disaient que les candidats du parti avaient la tête dans les nuages.

Le chef-coach du Bloc pot, Jean-Patrick Berthiaume, a sauté en parachute pour lancer sa campagne électorale. Photo : Radio-Canada

Malgré la décriminalisation prochaine de la consommation de cannabis, le chef Jean-Patrick Berthiaume estime qu'il a toujours sa place.

« On revendique d’avoir au minimum des endroits où on peut consommer, parce que présentement y’en a aucun. On ne demande qu’une certaine cohérence pour qu’on puisse simplement se réunir et avoir du plaisir sans avoir peur d’être mis à la porte de notre loyer. S’il n’y a même pas un lieu où on peut se réunir pour en consommer ça va continuer à être aussi ridicule que présentement », précise-t-il.

Le parti compte présenter au moins trois candidats dans la région, soit François Émond dans Jonquière, Jordan Simard dans Lac-Saint-Jean et Philippe Simon dans Chicoutimi.