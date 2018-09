Un texte de Myriam Eddahia

Plus d'une centaine de contre-manifestants se sont opposés à la vingtaine de membres de la Canadian Combat Coalition (« Coalition canadienne de combat »).

La conseillère municipale du quartier, Paula Fletcher, est à l'origine de cette contre-manifestation. Elle qualifie la Canadian Combat Coalition de « groupe associé à la promotion du racisme, de la haine et de l'islamophobie ». Ces termes sont utilisés dans un courriel dans lequel elle appelle les résidents du quartier à se mobiliser contre cet événement initial.

Nous devons nous unir dans notre appel pour la paix et l’unité, contre l’intolérance et le fanatisme. Paula Fletcher, conseillère municipale de Danforth

Selon Dan Dubois, la CCC était sur les lieux pour faire une « vigile des vrais patriotes pour les victimes du terrorisme ».

Les membres de ce groupe veulent que les intérêts des anciens combattants et des militaires soient pris au sérieux par le gouvernement fédéral et s'opposent « à l'immigration de masse, aux frontières ouvertes et à la charia », entre autres.

Les participants à la contre-manifestation, eux, affirmaient vouloir rappeler que les Torontois ne tolèrent pas l'intimidation et les propos haineux.

Plusieurs contre-manifestants ont brandi leurs affiches et banderoles anti-haine. Photo : Radio-Canada

« L'amour est plus fort que la haine. C'est la seule chose qui peut nous sortir de cette peine », dit une contre-manifestante, Carolyn Parker.

« Il y a place à la discussion, mais quand vous intimidez les gens et avez un message qui inspire la peur, nous devons faire quelque chose », dit un autre contre-manifestant, Barnabe Geis.

La police de Toronto s'est assurée qu'il n'y ait pas de débordements entre les deux groupes.

Près d'une centaine de Torontois ont scandé des messages d'union contre la haine et d'ouverture par rapport à l'accueil des réfugiés, en leur souhaitant la bienvenue.