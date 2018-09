S'exprimant lors de son premier événement de campagne dans le quartier Liberty Village, M. Tory a déclaré que Toronto était en plein essor – « il suffit de regarder le nombre de grues dans le ciel » - mais que la ville faisait face à plusieurs défis.

M. Tory a défendu son bilan et déclaré que s'il était élu de nouveau, il prendrait des mesures pour réduire la congestion, continuerait à s'attaquer à la violence armée et à rendre la ville plus abordable.

« Être maire, ce n'est pas seulement faire des discours. Il s'agit de faire des progrès. Il s'agit de défendre les citoyens de Toronto et de travailler ensemble pour faire avancer les choses », a déclaré M. Tory.

Il a notamment promis de travailler à améliorer l’offre de transports en commun, de construire plus de logements abordables, de rendre la ville plus verte, de financer des projets d'art public « innovateurs » et de rendre davantage de services accessibles en ligne.

Il s'est également engagé à viser à réduire de moitié le chômage chez les jeunes avec l'aide des entreprises technologiques locales et à financer des programmes communautaires dans les zones de criminalité.

M. Tory a aussi déclaré à la foule qu’il croyait que la collaboration avec le gouvernement provincial était toujours possible.

Ses commentaires interviennent à la veille de la décision de la Cour supérieure de justice de l'Ontario sur la contestation judiciaire de la décision de la province de réduire la taille du conseil de 47 à 25 membres.

Travailler avec les autres paliers gouvernementaux est « l’un des aspects les plus difficiles de ce travail », a déclaré M. Tory. Il y a des « bosses sur la route », a-t-il ajouté.

« Nous allons défendre Toronto quand le besoin se fait sentir. Nous allons nous assurer que les intérêts de Toronto sont bien représentés, mais nous allons travailler en partenariat avec [les autres paliers de gouvernement] car je pense que c'est ce que les gens veulent voir. […] Nous devons être impliqués. Nous sommes tous partenaires. Nous sommes tous dans un même pays. Nous devons travailler ensemble. »

Il affirme avoir stabilisé le conseil

M. Tory a déclaré qu'il avait été élu il y a quatre ans parce que les résidents de Toronto souhaitaient un conseil municipal plus fonctionnel après les années turbulentes de Rob Ford.

Il a affirmé avoir tenu sa promesse au sujet des impôts fonciers tout en réalisant des excédents budgétaires et en investissant dans le transport en commun, le logement, l’alimentation des jeunes élèves et les services de garde.

En ce qui concerne le transport en commun, M. Tory a rappelé que la ville a créé six nouvelles stations de métro, ajouté un nouveau service express et financé des passes gratuites pour les enfants de 12 ans et moins et les personnes à faible revenu.

Jennifer Keesmaat ciblée

Le maire a également décoché quelques jabs en direction de « son adversaire » Jennifer Keesmaat. Il a déclaré qu’elle avait l’intention de commander plein d’études sur les problèmes de la ville alors qu’il était prêt à agir maintenant.

« Elle veut nous ramener aux jours où tout ce que nous faisions était de planifier et repenser et réévaluer des projets sans rien exécuter », a-t-il dit.

Dans une séance de questions-réponses, M. Tory a été interrogé, entre autres, sur la violence armée. En guise de réponse, il a affirmé s’être rendu dans les quartiers les plus chauds.

« Quand je me lève très tôt le matin et que j'entends le premier journal télévisé, rien ne me rend plus triste que d'apprendre que l'un de ces incidents s'est produit dans notre ville », a-t-il déclaré.

Tory a déclaré qu'il avait demandé au gouvernement fédéral d'interdire la vente et la possession d'armes de poing, demandé des conditions de mise en liberté sous caution plus sévères et à des peines supplémentaires pour les personnes reconnues coupables d'infractions liées aux armes.

Il a indiqué que 200 policiers seraient embauchés d'ici la fin de cette année et que 200 autres seraient embauchés l'année prochaine.