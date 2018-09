Un texte d’Eve Caron

Il a d’abord tenté de succéder à lui-même dans la course à la chefferie du Parti progressiste-conservateur. Puis il a tenté d’obtenir la nomination pour le PC dans la circonscription de Simcoe Nord. Enfin, il a tenté de se faire élire président du conseil régional de Peel, jusqu’à ce que Doug Ford annule la course avec la Loi 5 le 27 juillet dernier.

Radio-Canada est allé à sa rencontre dans le but de le suivre durant une journée de campagne électorale.

Les poignées de mains, salutations et sourires sont nombreux au Malton Gurdwara, un lieu culte de la communauté sikhe de la région de Peel où, en ce dimanche après-midi, sont rassemblés de nombreux membres de la communauté, dont des résidents de Brampton.

L'ex-chef du Parti progressiste-conservateur de l'Ontario, Patrick Brown, est sur place car il fait campagne contre l’ancienne ministre libérale Linda Jeffrey pour devenir maire de Brampton.

« C’est une communauté qui vraiment besoin de changement », dit-il, pour justifier sa décision de se présenter.