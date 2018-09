Un texte de Laurence Gallant

Ce projet de rénovation de 2,3 millions de dollars, qui inclut une grande cuisine, une salle de 300 places, plusieurs espaces de réunion et même une salle de gym, laisse toujours une place aux activités de culte.

Le président du conseil d'administration du centre communautaire de Saint-Valérien, Patrick Morin, estime que le bâtiment répond aux besoins de toute la population.

On accueille les gens pour la première fois et on voit dans leurs yeux leur éblouissement. Patrick Morin, président du conseil d'administration du centre communautaire de Saint-Valérien



C'est sûr qu'au début, quand il était question de changer l'église, il y avait quand même certaines peurs, certaines réticences : " est-ce que ça va être encore un peu comme une église? ", et vraiment le résultat, j'ai que des commentaires positifs, on est contents , raconte Patrick Morin.

Le projet de rénovation de l’église, financé par les trois paliers gouvernementaux, s'est réalisé en cinq ans, après un processus de consultation populaire, et le don de l'église par la fabrique à la Municipalité.

De la facture totale, 65 % est assumé par le gouvernement provincial, 25 % par la Municipalité de Saint-Valérien, 5 % par le gouvernement fédéral et 5 % par la Fédération canadienne des municipalités.

Ce bâtiment servira certainement de modèle pour d'autres paroisses des environs, qui sont aux prises avec des questionnements déchirants quant à l'avenir de leur église.

Le maire de Saint-Valérien, très fier du résultat, croit qu'une bonne communication auprès de la population tout au long du processus est la clé du succès pour ce type de reconversion.

C'est les festivités par les jeunes, par les personnes plus âgées, et c'est vraiment une réappropriation de toute la communauté à travers ce bâtiment qui va avoir 80 ans l'année prochaine. Robert Savoie, maire de Saint-Valérien

Le village de Saint-Valérien connaît d’ailleurs une rare croissance démographique.

La conseillère municipale Mylène Vézina, qui a été très engagée dans le dossier, espère que cette église réinventée sera utilisée à son plein potentiel par les Valérienois, mais aussi par les gens des alentours.