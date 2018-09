Pendant quatre jours, les participants échangeront sur de nombreuses thématiques et élaboreront des stratégies destinées à stimuler la croissance économique de la région.

L’un des défis que nous avons est celui de ne pas se rendre compte du potentiel énorme que détient le Nord de l’Ontario , indique le maire de Cochrane, Peter Politis, qui est l’un des organisateurs de l’évènement.

Il illustre ses propos par le Cercle de feu, un gisement qui aurait déjà été développé si le Nord de l’Ontario avait fait preuve d’autant de vision que le Québec et le Manitoba, par exemple .