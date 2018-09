Le conducteur, qui a pour sa part subi des blessures graves, a été transporté à un hôpital d'Ottawa par hélicoptère.

La Police provinciale de l'Ontario a fermé la route 511 à la circulation près de la route White Lake, pour une durée indéterminée. On recommande aux automobilistes de contourner la zone bouclée par le nord via un trajet entre Renfrew et Calabogie ou au sud via un trajet de Renfrew et Perth.

La police n'a pas divulgué l'identité de la victime ni les circonstances de l'accident.