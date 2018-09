Des représentants canadiens de toutes les productions ont défendu la gestion de l’offre dans la capitale américaine.

Daniel Gobeil est satisfait du travail qui a été accomplit sur place. Il souligne avoir eu l'occasion de promouvoir le modèle de gestion de l'offre auprès des producteurs et de différentes organisations.

Il affirme aussi avoir rencontré les négocateurs canadiens à plusieurs reprises.