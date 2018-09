Un texte de Lise Millette

Les visiteurs ont été nombreux à se rendre à Dupuy, au nord de La Sarre, pour faire le tour de la ferme bovine.

Selon la productrice céréalière Mélanie Garceau, l'événement est une vitrine pour les agriculteurs.

C'est une belle ouverture pour les gens de la ville de venir voir notre réalité et connaître ce qu'ils mettent dans leur assiette , dit-elle.

Les familles étaient nombreux à assister à la Journée portes ouvertes sur les fermes à Dupuy, en Abitibi-Ouest. Photo : Radio-Canada/Lise Millette

Pour la jeune agricultrice Laurie Côté-Sarazin, l'événement est aussi une manière d'inspirer des vocations.

Il y a une grosse partie de vulgarisation scientifique et il y a aussi les enfants, dit-elle. On peut planter une petite graine qui va germer dans la tête des enfants et ça, c'est vraiment une richesse.

Et sur fond de campagne électorale au Québec, le président de l'UPA de l'Abitibi-Témiscamingue, Pascal Rheault, a insisté sur l'importance de développer des politiques qui tiennent compte des particularités régionales.

Le mur à mur ne nous habille jamais, dit-il. Le remboursement de taxes foncières, en Montérégie ça les touche ben gros, mais ici ça ne nous touche pas. Nous, on est loin des marchés, ce n’est pas qu'on est moins bons qu'ailleurs: c'est différent.

Le président de l'Union des producteurs agricoles de l'Abitibi-Témiscamingue, Pascal Rheault Photo : Radio-Canada/Lise Millette

Pour le président du syndicat de la relève agricole d'Abitibi-Témiscamingue, Simon Leblond, la sécurité du revenu agricole est un enjeu qui le préoccupe.

Il y a bien des jeunes qui ne veulent pas se lancer en agricole parce que les revenus sont serrés , a-t-il expliqué

L'événement portes ouvertes se tenait dans plus de 100 fermes au Québec.