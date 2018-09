La Coalition avenir Québec dévoile son cadre financier; les partis de centre gauche obtiennent une très courte victoire en Suède, des étudiants saoudiens craignent la prison s'ils quittent le Canada, une centaine de personnes manifestent en faveur d'une plus grande présence féminine dans le septième art au TIFF, l'ouragan Florence menace la côte est américaine, Barack Obama replonge en politique pour aider les démocrates, Lise Payette aurait droit à un « hommage national », Washington aurait aidé à planifier un coup d'État au Venezuela et les employés de la SAQ débrayent une journée plus tôt que prévu. Petit résumé de l'actualité que vous avez peut-être manquée en fin de semaine.