Un texte de Jean-Marc Belzile

La situation est survenue pour un total de 423 jours en 2017.

La MRC de la Vallée-de-l'Or est la plus touchée par des ruptures de services avec 173 jours en 2017 et déjà 142 depuis le début de 2018.

La problématique est surtout en médecine spécialisée. Le maire Pierre Corbeil se veut toutefois rassurant.

Il y a eu des spécialistes qui ont quitté la région, mais il y a encore des spécialistes et lorsqu'ils doivent s'absenter, les couvertures à distance sont encore disponibles de par notre lien avec le Ruis Mcgill , dit-il.

Le CISSS AT se fait rassurant

Depuis le début de l’année, il y a eu l'équivalent de 342 jours de rupture, dont la moitié en lien avec l'absence de médecins spécialistes.

Selon la directrice des services professionnels et enseignement universitaire au CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue, Annie Léger, dans ce cas précis, la situation n'est pas inquiétante.

Ils sont comme en deuxième ligne, je parle de la gastroentérologie, la pneumologie, la cardiologie par exemple où on a déjà de la médecine interne et on peut attendre un certain délai, dit-elle. Il y a une couverture à distance qui se fait et généralement, ça ne nécessite pas un transfert vers une autre région, on nous donne des conseils par téléphone en attendant que le spécialiste revienne en début de semaine par exemple pour faire la consultation.

La recherche de médecins spécialistes demeure un défi quotidien pour la directrice des services professionnels et de l'enseignement universitaire au CISSS-AT, docteure Annie Léger. Photo : Radio-Canada/Jocelyn Corbeil

Les 100 jours de ruptures en obstétrique et anesthésiologie en 2018 sont plus préoccupants, selon Dr Léger, puisqu'ils nécessitent un déplacement pour les patients.

Elle assure que l'organisation fait tout ce qu’elle peut pour éviter ce type de situation.

Des employés surchargés, selon la FIQ-SISSAT

Le président de la Fédération interprofessionnelle de la santé en Abitibi-Témiscamingue, Michael Bouchard, affirme que la situation crée aussi une surcharge de travail pour le personnel.

C'est certain que le personnel en ressent les coups parce que pendant les découvertures, il y a parfois d'autres sites qui doivent recevoir les usagers, ça peut donc amener une surcharge de travail puisque c'est un volume anormal comparé à la clientèle habituelle , dit Michael Bouchard.

La préfète du Témiscamingue, Claire Bolduc réclame à nouveau que la gestion soit redonnée aux hôpitaux, une situation qui permettrait, selon elle, d'améliorer la situation.

La population localement doit prendre ça en charge, elle doit s'en mêler, dit-elle. On laisse à d'autres prendre des décisions qui nous concernent puis on est face à des résultats catastrophiques, c'est navrant de voir le réseau de la santé en ce moment.

Claire Bolduc Photo : Radio-Canada

La directrice des services professionnels et enseignement universitaire au CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue, Annie Léger, n'est pas de cet avis. Elle assure que la création des centres intégrés de santé et de services sociaux a diminué le nombre de découvertures.

Ça simplifie les choses, maintenant. Ce n'est plus chaque hôpital qui gère ces ruptures de services, c'est une entité centralisée qui gère les ruptures. Alors oui, il y en a moins et on a une meilleure coordination entre nous pour diminuer les ruptures de services , assure-t-elle.

Comme exemple, avant les ORL d'Amos et de Rouyn-Noranda ne mettaient pas en commun leur liste de garde, maintenant c'est quelque chose qui se fait , ajoute Annie Léger.

Le CISSS assure mettre tout en œuvre pour recruter davantage de médecins, surtout à l'international.