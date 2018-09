« Je t'ai rencontrée la nuit dernière et tu m'as donné le mauvais numéro », a écrit Carlos vendredi dans son adresse aux 246 Nicole, Nicky, Nikki, Nicolette et Nik de l'établissement.

Il n'a pas immédiatement retrouvé la bonne Nicole, mais a permis à d'autres de créer un lien d'amitié : une page Facebook Nicole from last night (Nicole de l'autre soir) a été lancée et quelques-unes se sont rencontrées en personne.

La principale intéressée a finalement indiqué avoir pu recontacter Carlos, qui a pu mal noter son numéro, grâce au « puissant réseau des Nicole ».