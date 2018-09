Un texte d’Olivier Tremblay

Le Bleu-blanc-noir, il faut l’admettre, n’est pas en reste : c’est le groupe mené par Rémi Garde, un entraîneur qui a fait ses preuves, qui a remplacé le personnel technique dont faisait notamment partie Stern en 2017.

Mais Garde et ses collègues cadreraient-ils nécessairement avec le projet qui se construit à Cincinnati? Avec les prolongations accordées à Damet, ancien entraîneur à tout faire à l’Académie de l’Impact, et Stern, entraîneur des gardiens de l’Académie puis de la première équipe, le club a cimenté son identité.

Le jeune personnel technique du FC Cincinnati est dirigé par Alan Koch, 43 ans. Stern vient de franchir le cap de la trentaine, Damet n’y est même pas encore. On y trouve de récents retraités de la MLS comme Austin Berry et Pa-Modou Kah.

Deux marchés, deux réalités, deux approches. Tant Montréal que Cincinnati, au bout du compte, ont trouvé chaussure à leur pied.

« Le club est jeune. La direction est vraiment ambitieuse. Il y a cette envie de fraîcheur, souligne Damet en entrevue à Radio-Canada Sports. Le fait de nous avoir permet également à la direction de coller à toutes ces attentes qu’elle a pour le club dans l’avenir. Ça permet aussi de traverser cette période de transition, de faire le passage entre la USL et la MLS, où il y a des choses à ajuster sur les plans sportif et administratif. »

On a l’impression qu’on a vraiment le projet entre les mains et que la confiance nous est donnée pour mettre les choses en place. Ça nous donne un sentiment de responsabilité envers le club et envers la ville. Yoann Damet

La MLS a accordé au club son passage en première division nord-américaine pour 2019 en mai dernier. L’entraîneur-chef Koch a su dès juillet qu’il serait de l’aventure. Damet et Stern pouvaient espérer à la même chose, à juste titre.

Damet s’est joint au club de l’Ohio avant sa deuxième saison en USL. Stern n’y est que depuis cette saison. Les deux jeunes entraîneurs savaient avant de signer leurs contrats que la MLS était une réelle possibilité pour le club, sans que rien ne soit toutefois officiel.

La suite a validé leur choix.

« Nous avons hâte de présenter un effectif qui témoigne de notre philosophie, de notre identité de jeu, se réjouit Stern. Avec une équipe d’expansion, tu as l’occasion de choisir des joueurs aux profils que tu recherches. Nous allons présenter une équipe concurrentielle dès le début, une équipe qui jouera du beau football, plaisante à regarder et efficace dans les résultats. »

Damet et Stern n’ont pas connu la dernière année de l’Impact en deuxième division. Dans les bureaux du stade Saputo, on leur a raconté les incertitudes, la transition compliquée, les mauvais résultats, la qualification ratée pour les séries.

À l’opposé, Cincinnati a décroché au début du mois le tout premier billet pour le tournoi d’après-saison de la USL. La dernière équipe à l’avoir battu – en match amical – joue en première division espagnole. En championnat, il faut remonter au 26 mai pour trouver une défaite de la troupe de Koch.

Le FC Cincy détient une avance de six points sur son plus proche rival pour le championnat de la saison avec deux matchs en mains. Et il ne veut pas s’en contenter.

« Ici, je trouve que nous avons bien géré la transition, indique Stern. Les joueurs sont concentrés. Ils sont motivés. Le message du club n’a jamais été de se concentrer uniquement sur la MLS. Nous voulons nous joindre à la MLS à titre de champions de la USL. »

L'objectif à Montréal? Trois points

Qui dit arrivée en MLS dit bien sûr retour à Montréal. C’est cette date que chercheront d’abord les deux anciens de l’Impact une fois le calendrier de la prochaine saison dévoilé.

Les émotions seront vives. Il n’y a toutefois pas d’acrimonie, disent-ils. Les partisans montréalais se sont bien assurés de leur communiquer leur soutien, sur Twitter ou autrement.

« Ce sera une fierté de rentrer, d’aller au stade Saputo et d’être sur le terrain avec beaucoup de gens que j’apprécie, assure Damet. Ça me fera plaisir d’avoir un autre contact avec le club, sur le banc adverse. Il y a des visages que je serai très content de revoir à l’Impact. Ce sera un retour à la maison, car une partie de ma vie demeure à Montréal. »

On sait ce que c’est pour les joueurs d’affronter leur ancienne équipe. Pour les entraîneurs, c’est un peu pareil : l’envie de bien faire et de rentrer fier. Yoann Damet

Damet a quitté l’Académie de son plein gré pour se joindre à son club actuel. Stern a été congédié après la difficile saison 2017 du Bleu-blanc-noir, avec Mauro Biello, Jason Di Tullio, Wilfried Nancy (revenu depuis au sein du personnel technique de Rémi Garde) et Yannick Girard.

L’offre de Cincinnati est arrivée sur le bureau de Stern quelque temps à peine après cette mauvaise conclusion. L’entraîneur a pris les arrangements nécessaires avec son épouse pour déménager en solitaire, car celle-ci poursuit sa carrière de psychologue à Montréal jusqu’au mois prochain.

Stern le reconnaît, ça s’est mal terminé avec l’Impact. Mais il voulait prouver qu’il avait autre chose à offrir comme entraîneur.

« Je serai fier de retourner au stade Saputo avec ma nouvelle équipe. J’ai travaillé là-bas quatre ans, rappelle-t-il. Mes sentiments à propos du club ne changeront jamais. J’adore la ville et le club. Ce sera étrange. J’espère quand même qu’on ira y chercher trois points. »