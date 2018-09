Un texte de Boualem Hadjouti

Les travailleurs ont déclenché une grève-surprise un jour plus tôt que prévu. La grève touche également les 5 500 employés affiliés à la CSN à travers la province.

Les représentants des travailleurs négocient depuis plusieurs mois avec l'employeur pour renouveler la convention collective échue depuis le 31 mars 2017.

Le principal point en litige concerne le travail de fin de semaine, explique le délégué régional de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec, Daniel Bernard.

C'est une grève-surprise. On l'avait tenu à l'interne pour avoir l'effet-surprise, pas tout le temps annoncer les choses, pour qu'il y ait un impact, pour que les gens voient que nous, nos conditions de travail, dit-il. c'est semaine après semaine qu'on est présents le dimanche, que eux viennent nous visiter, ce qui crée le dysfonctionnement dans la conciliation travail-famille. C'est un enjeu par rapport à notre négociation et maintenant, on la déclenche un dimanche, nos clients qui vont se présenter nous aurons l'occasion de les aborder dans ce sens-là.

Les syndiqués exigent également davantage de postes à temps plein.