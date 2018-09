Inspiré de l’émission Amazing Race (La course incroyable), l’événement vise à récolter des fonds pour financer les activités de restauration du ruisseau Junction.

La course de cinq kilomètres se tient au centre de ski Adanac. Les participants en équipes de deux ou quatre doivent s’affronter à la course et lors d’épreuves de résolution d’énigmes.

Le comité d’intendance travaille depuis 1999 à repeupler la vie aquatique et améliorer la qualité de l’eau de ce ruisseau qui traverse Sudbury sur une cinquantaine de kilomètres.

Son bassin hydrographique couvre plus de 350 kilomètres carrés.